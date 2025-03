F1, GP Cina: a che ora e dove vedere la gara. La Ferrari già in cerca di riscatto, Hamilton e Leclerc scalpitano

Dopo il disastro in Australia, Hamilton e Leclerc vanno a caccia di un miglior piazzamento in qualifica e nel corso del Gran Premio. Primo weekend con Sprint Race a Shangai

Ad una settimana dall’esordio in Australia, la Formula 1 fa tappa in Cina, sull’asfalto dello Shangai International Circuit, dove andrà in scena il secondo Gran Premio della stagione. Dalla vittoria di Lando Norris, davanti a un super Max Verstappen, al disastro Ferrari, con Hamilton e Leclerc già in cerca di riscatto. Primo weekend caratterizzato dalla sprint race, che mette in palio punti importanti per il Mondiale Piloti e Costruttori. Qui di seguito gli orari e le info utili per seguire in diretta tv e live in streaming tutte le sessioni del GP in programma in Cina.

GP Cina, il programma completo

Seconda gara della stagione per la Formula 1 con appuntamento sulla pista di Shanghai. Un fine settimana particolarmente importante per chi cerca conferme dopo la gara in Australia e chi invece vuole subito provare a invertire la rotta dopo una partenza non delle più positive. Questo il programma completo del weekend di F1 in Cina (con l’orario italiano):

Venerdì 21 marzo

Prove libere 1 – ore 04:30

– ore 04:30 Qualificazioni Sprint – ore 08:30

Sabato 22 marzo

Sprint Race – ore 04:00

– ore 04:00 Qualifiche – ore 08:00

Domenica 23 marzo

Gara – ore 8:00

Ferrari in cerca di riscatto: Hamilton e Leclerc a caccia delle McLaren

Lewis Hamilton e Charles Leclerc sono tornati dall’Australia con le ossa rotte, per risultato e andamento del weekend di Melbourne. Le poche certezze accumulate nei test sembrano essersi sciolte come neve al sole, ma è anche vero che siamo soltanto alla prima tappa di un Mondiale ancora tutto da vivere. Attesi miglioramenti a partire da Shangai, con la consapevolezza che non è possibile fare miracoli nel giro di pochi giorni. La Rossa dovrà nuovamente rincorrere McLaren, Red Bull e Mercedes, ma la sensazione è che non siano gli unici team attualmente in vantaggio sulla scuderia di Maranello.

In Cina, del resto, si potrà apprezzare una prima vera versione della SF-25, il cui potenziale è stato ammortizzato anche da fattori esterni nella terra dei canguri. La Ferrari non può essere quella di Melbourne, troppo brutta per essere vera. Il primo obiettivo è ridurre il divario in qualifica, per avere meno difficoltà in gara, dove Leclerc ed Hamilton sono apparsi in costante affanno.

In tal senso, potrebbero aiutare le sessioni relative alla Sprint Qualifying e alla Sprint Race, che alzeranno il livello di competitività e spingeranno tutti al limite sin dal venerdì. Prime indicazioni emergeranno dalle prove libere in programma domattina alle 4.30 a Shangai, dove le condizioni meteo non dovrebbero incidere sullo spettacolo della Formula Uno. Atteso un weekend soleggiato, salvo clamorose sorprese.

Il circuito di Shangai: lunghezza e caratteristiche

Introdotto nel calendario di F1 nel 2004, il GP di Cina è caratterizzato da un totale di 16 curve, 9 a destra e 7 a sinistra, per una lunghezza del circuito pari a 5.451 km. 56 i giri previsti domenica, con i piloti che arriveranno a percorrere oltre 305 chilometri.

Due le zone DRS, ognuna dotata di un proprio Detection Point: la prima tra curva 13 e curva 14, con il Detection Point posizionato in ingresso di curva 12, mentre la seconda zona DRS sarà all’altezza del rettifilo di partenza/arrivo, con l’ala mobile che potrà aprirsi all’ingresso di curva 16.

Il record sul giro in gara appartiene a Michael Schumacher, che nella prima edizione del Gran Premio riuscì a fermare il cronometro sull’1.32.238. L’anno scorso, invece, a trionfare fu il solito Max Verstappen, davanti a Lando Norris e Sergio Perez.

Dove vedere il GP di Cina in diretta tv e streaming

La F1 sbarca in Cina per il secondo appuntamento del Mondiale 2025, a pochi giorni dall’appassionante Gran Premio di Melbourne, fortemente condizionato dalle avverse condizioni atmosferiche. Il GP di Shangai sarà trasmesso in diretta tv in esclusiva sui canali 201 e 207 di Sky Sport, per un weekend di motori che si prenderà la scena complice il national break che caratterizzerà i campionati nel mondo del calcio. A che ora puntare la sveglia? Sarà senza dubbio un risveglio meno traumatico rispetto all’Australia, considerando che la partenza della gara domenicale è prevista per le ore 8.00 italiane.

Medesimo orario per quanto concerne le qualifiche del sabato, mentre la Sprint Race costringerà appassionati e addetti ai lavori ad essere ai nastri di partenza dalle 4 del mattino, sempre nella giornata di sabato 22 marzo. La griglia della Sprint, invece, verrà disegnata come di consueto il venerdì alle 8.30.

