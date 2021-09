F1, GP d'Olanda: Leclerc e Sainz bellissima doppietta nelle FP2

La seconda sessione delle prove libere del Gran Premio d’Olanda, sul circuito di Zandvoort, vede le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz davanti a tutti. Il monegasco chiude la sessione pomeridiana col tempo di 1’10.902, con il compagno di squadra staccato di appena 154 millesimi. Terzo posto per Esteban Ocon in Alpine con 172 millesimi di ritardo.

4° posto per la Mercedes di Valtteri Bottas, ormai destinato a lasciare il volante delle Frecce d’Argento nel 2022 in favore di George Russell. Più indietro i due contender per la lotta al Mondiale, con l’alfiere Red Bull Max Verstappen solamente 5° a 3 decimi e mezzo da Leclerc e Lewis Hamilton solamente 11° ad oltre un secondo. Subito dietro Verstappen ecco un ottimo tempo per Fernando Alonso, che mostra dunque un’Alpine davvero in palla qui in Olanda. Dietro l’ex campione del mondo troviamo Pierre Gasly in 7° piazza, poi Lando Norris, Antonio Giovinazzi e Seb Vettel in 10° posizione, sul quale circolano insistenti voci di ritiro a fine stagione.

Ecco la classifica dei tempi al termine delle FP2:

1 Charles Leclerc 1′ 10.902

2 Carlos Sainz Jr +00.154

3 Esteban Ocon +00.172

4 Valtteri Bottas +00.230

5 Max Verstappen +00.362

6 Fernando Alonso +00.378

7 Pierre Gasly +00.560

8 Lando Norris +00.586

9 Antonio Giovinazzi +00.776

10 Sebastian Vettel +00.811

11 Lewis Hamilton +01.009

12 Sergio Pérez +01.044

13 Yuki Tsunoda +01.194

14 Lance Stroll +01.234

15 Daniel Ricciardo +01.255

16 Kimi Räikkönen +01.304

17 Mick Schumacher +01.705

18 Nicholas Latifi +01.708

19 Nikita Mazepin +01.933

20 George Russell +01.953

OMNISPORT | 03-09-2021 16:13