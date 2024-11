F1 GP Las Vegas libere: Hamilton stacca tutti e risponde alle critiche. Sainz 4° e Leclerc 5°, male Verstappen

Prime prove libere del Gran Premio di Las Vegas terzultima prova del Mondiale di F1 a Lewis Hamilton: il britannico ha chiuso al comando entrambe le sessioni. Norris secondo e Russell terzo nelle FP2, poi le Ferrari di Sainz e Leclerc

Lo avevano dato per cotto, bollito, un azzardo per la Ferrari. E allora Lewis Hamilton ha risposto come sanno fare solo lui. Sono sole le prove libere ma il 7 volte campione del mondo ha piazzato la doppietta nelle fp1 ed fp2 del Gran Premio di Las Vegas, terzultima prova del Mondiale di F1. Con le temperature bassissime del deserto del Nevada la sua Mercedes è tornata a sfrecciare come ai vecchi tempi. Miglior tempo in una tripletta inglese che vede alle spalle di Lewis, Lando Norris e George Russell. Quindi le rosse che hanno lavorato sul passo gara: Carlos Sainz 4°, Charles Leclerc 5°. Comincia male il week end del primo match point mondiale per Max Verstappen: 17°!.

Prove libere 1 GP Las Vegas: Hamilton sfreccia, Ferrari sul passo

Giornata di libere del Gran Premio di Las Vegas nel segno del freddo e della Mercedes e di Lewis Hamilton: il sette volte iridato della Mercedes, ha risposto prima a parole e poi in pista a chi lo dava per finito. L’inglese ha preceduto di un nulla la McLaren di Lando Norris (+0.011) e di quasi due decimi il proprio compagno di squadra, George Russell (+0.190). Quarta posizione, invece, per Carlos Sainz (+0.280), il quale ha concluso davanti a Charles Leclerc (+0.488).

Fatica tantissimo la Red Bull, solo diciassettesimo Max Vrstappen nel primo week end che classifica alla mano potrebbe laurearlo campione del mondo; Sergio Perez solo 19°. Continua l’ottimo momento Alpine dopo il doppio podio del Brasile: Gasly è sesto davanti alla Haas di Magnussen, seguono poi Piastri, Hulkenberg e la RB di Tsunoda. Distanti le due Red Bull, che non sono riuscite a chiudere un giro con la soft prima della bandiera rossa causata da Albon.

Gp Las Vegas 2024, fp2: i tempi delle libere 2

Pos Piloti Team Tempi 1 Lewis Hamilton Mercedes 2 Lando Norris McLaren Mercedes +0.011 3 George Russell Mercedes +0.190 4 Carlos Sainz Ferrari +0.280 5 Charles Leclerc Ferrari +0.488 6 Pierre Gasly Alpine Renault +0.826 7 Kevin Magnussen Haas Ferrari +0.861 8 Oscar Piastri McLaren Mercedes +0.973 9 Nico Hulkenberg Haas Ferrari +0.993 10 Yuki Tsunoda RB Honda RBPT +1.172 11 Valtteri Bottas Kick Sauber Ferrari +1.195 12 Esteban Ocon Alpine Renault +1.396 13 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes +1.426 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes +1.615 15 Liam Lawson RB Honda RBPT +1.846 16 Zhou Guanyu Kick Sauber Ferrari +1.940 17 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT +2.009 18 Franco Colapinto Williams Mercedes +2.043 19 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT +2.230 20 Alexander Albon Williams Mercedes +5.804

Gp Las Vegas 2024, fp1: i tempi delle libere 1