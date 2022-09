F1 Gp Olanda, Ferrari: Leclerc e Sainz mostrano un cauto ottimismo

02-09-2022 20:31

È iniziato in modo positivo il weekend di Zandvoort per la Ferrari, che ha chiuso davanti a tutti la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda, a casa del grande rivale Max Verstappen.

Ferrari, primo e secondo tempo nelle FP2

Dopo il brutto fine settimana del Belgio, con la prestazione in gara che non è stata per niente al livello della Red Bull, ci voleva subito una risposta in Olanda. E la Ferrari si è dimostrata competitiva sia sul giro secco che nella simulazione di passo gara.

Soltanto quattro i millesimi di differenza nella classifica dei tempi fra i due piloti, con Charles Leclerc che ha preceduto Carlos Sainz. L’obiettivo è ora quello di conservare la prestazione in qualifica e riuscire a ritrovare la giusta consistenza nel ritmo per domenica.

Leclerc ottimista, ma non più di tanto

Dopo le prove libere Leclerc ha commentato così a Sky il suo venerdì: “Un pochino meglio, ma siamo tutti davvero vicini – queste le sue parole -. È ancora una sorpresa vedere così tanti piloti vicini, sarà una gara complicata però cerchiamo di fare altri progressi”.

“Non ero del tutto a mio agio con il bilanciamento, c’era parecchio sottosterzo – ha aggiunto Leclerc -. Dobbiamo lavorare su questo e sono sicuro che faremo un passo avanti per domani”. Il ferrarista è ora a -98 in classifica dall’eroe di casa Verstappen.

Sainz positivo, un buon venerdì per lui

Quindi Sainz, che si è mostrato più ottimista del compagno di squadra: “Nel complesso è stato un buon venerdì – queste le sue dichiarazioni a Sky -. Tornare su un circuito così impegnativo per i piloti e per le vetture è stato fantastico, mi sono divertito molto”.

“In termini di prestazioni è stato un venerdì pulito – ha aggiunto Sainz – e abbiamo portato a termine il piano di lavoro senza problemi. Sembra che saremo vicini ai nostri rivali, quindi qualsiasi cosa proveremo stasera ci aiuterà per le qualifiche”.