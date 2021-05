F1, il gran premio del Portogallo in diretta-live

Pole position per Bottas davanti al compagno di scuderia Hamilton, fermo alle 99 pole in carriera. Seconda fila tutta Red Bull con Verstappen e Perez, quinta la Ferrari di Sainz. Solo ottavo Leclerc.15:15

PRE GARA

La Mercedes davanti, con Bottas meglio di Hamilton, la voglia di vincere di Verstappen senza contare la Ferrari alla ricerca del primo podio della stagione. Sarà un Gran Premjo del Portogallo da vivere intensamente quello che scatterà dalla pista di Portimao, terza prova del Mondiale di F1. Dopo due gare deludenti Valtteri Bottas si è preso la scena, almeno al sabato e con essa la pole position rimandando la 100sima partenza al palo di Lewis Hamilton, battuto per sette millesimi. Sarà solo terzo Max Verstappen. Seconda fila Red Bull completata da Sergio Perez.

Luci e ombre in casa Ferrari: Carlos Sainz partirà quinto mentre Charles Leclerc scatterà dall’ottava piazza seppur con gomma gialla. Tra le due rosse di Maranello ci sono Esteban Ocon con l’Alpine e Lando Norris con la McLaren. Che hanno bastonato ancora una volta i più quotati compagni: Alonso 13° e Ricciardo 16°. Si rivede invece Vettel, 10° in griglia con la Aston Martin al fianco di Gasly (Alpha Tauri). Buon 12° piazza per Giovinazzi con la Alfa Romeo, penultimo Mick Schumacher ma meglio del compagno Mazepin in Haas.

La Griglia di partenza del Gran Premio del Portogallo

PRIMA FILA

1 Valtteri Bottas (Fin/Mercedes)

2 Lewis Hamilton (Ing/Mercedes)

SECONDA FILA

3 Max Verstappen (Ola/Red Bull)

4 Sergio Perez (Mes/Red Bull)

TERZA FILA

5 Carlos Sainz Jr. (Spa/Ferrari)

6 Esteban Ocon (Fra/Alpine)

QUARTA FILA

7 Lando Norris (Ing/McLaren)

8 Charles Leclerc (Mon/Ferrari)

QUINTA FILA

9 Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri)

10 Sebastian Vettel (Ger/Aston Martin)

SESTA FILA

11 George Russell (Ing/Williams)

12 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

SETTIMA FILA

13 Fernando Alonso (Spa/Alpine)

14 Yuki Tsunoda (Gpn/Alpha Tauri)

OTTAVA FILA

15 Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo)

16 Daniel Ricciardo (Aus/McLaren)

NONA FILA

17 Lance Stroll (Can/Aston Martin)

18 Nicholas Latifi (Can/Williams)

DECIMA FILA

19 Mick Schumacher (Ger/Haas)

20 Nikita Mazepin (Rus/Haas)

Fonte: Ansa