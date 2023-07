F1 GP Silverstone: orari e dove vederlo in diretta tv e streaming su Sky e TV8

La guida al GP di Gran Bretagna di Silverstone, decimo appuntamento della F1 2023. Panoramica, caratteristiche del circuito, orari italiani e come seguire la gara in tv e streaming, anche in chiaro

08-07-2023 08:00

Decima tappa per la stagione 2023 del Mondiale di Formula 1: archiviata l’Austria il carrozzone resta in Europa spostandosi di svariati chilometri più a nord, in Gran Bretagna, per il GP di Silverstone. L’iconico circuito accoglierà un campionato ad oggi anestetizzato da Max Verstappen, imprendibile sulla sua Red Bull, sebbene lo scorso anno la Ferrari celebrò sulla pista britannica il successo di Carlos Sainz.

F1 GP Silverstone: Verstappen in fuga, ma la Ferrari ha dato timidi segnali di riscatto

Il campione del mondo di F1 uscente in quel di Spielberg, a casa della Red Bull, non ha concesso nulla né agli avversari né al rivale interno Sergio Perez, andando a prendersi tutto l’arraffabile: dalla pole allo shootout, per poi primeggiare allo sprint ed ottenere, oltre alla vittoria finale nel GP, anche il giro veloce. Cosa che ha garantito al pilota un ulteriore punticino iridato per la sua classifica, che guida con 229 punti, seguito dal compagno di scuderia Perez a quota 148 e da Fernando Alonso, fermo a 131.

Dicevamo però dei barlumi offerti dalla Ferrari in Austria. Secondo posto infatti per Charles Leclerc, premiato da un passo da lui stesso giudicato “il migliore” dall’inizio della stagione. In una classifica al traguardo del precedente GP stravolta dalle penalità ex post a causa della grottesca raffica di violazioni dei track limits troviamo poi Perez, salito sul podio, mentre Sainz da quarto è stato retrocesso al sesto dopo una gara comunque da assalto all’arma bianca.

Silverstone, le caratteristiche del circuito e le scelte Pirelli

Voltiamo quindi pagina e andiamo a Silverstone, circuito storico della F1 e del motorsport in generale (prima gara tenutasi nel 1947). L’ex pista di atterraggio della RAF misura attualmente 5,981 km con 18 curve distribuite lungo il suo percorso (anche qui parliamo di storia della disciplina: l’impegnativa e velocissima Copse, la Maggots, la Becketts e la Chapel, queste ultime tre una di seguito all’altra, sono entrate nell’immaginario collettivo) e due zone DRS. Per l’occasione Pirelli fornirà gomme da asciutto con una nuova specifica, e saranno caratterizzate dalla mescola più dura a disposizione visto il massimo livello di stress che il tracciato imprime sugli pneumatici.

GP Silverstone: orari e dove vederlo in tv e streaming

Oggi è in programma l’ultimo turno delle Prove Libere: le FP3 si correranno dalle 12:30 (orari italiani, come gli altri che riportiamo in questa guida). Alle 16:00 sarà la volta delle Qualifiche. Domani, domenica 8 luglio, ci sarà il clou con la gara che scatterà alle 16:00.

Tutto il fine settimana del GP sarà trasmesso come di consueto su Sky Sport, in particolare sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1. Streaming su Now e SkyGo, mentre la programmazione in chiaro prevede su TV8 la differita dello Sprint di sabato e della gara di domenica. Questo il riepilogo delle giornate di sabato e domenica con gli orari e la copertura televisiva:

-Sabato 8 Luglio

12:30 Prove Libere 3 (Sky Sport F1)

16:00 Qualifiche (Sky Sport F1)

19:45 Qualifiche (Differita TV8)

-Domenica 9 Luglio

16:00 Gara (Sky Sport F1)

19:00 Gara (Differita TV8)

Inoltre ricordiamo anche la nostra diretta testuale, con piena copertura minuto per minuto e giro per giro (raggiungibile qui).

