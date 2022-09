30-09-2022 11:37

La Formula uno torna in pista dopo il gp di Monza e sbarca a Singapore. Max Verstappen potrebbe già vincere il suo secondo titolo e in caso ci riuscirebbe con ben cinque gare di anticipo, dimostrando una supremazia netta come racconta anche la classifica piloti: l’olandese ha 116 punti in più rispetto al pilota Ferrari Leclerc. A rovinare l’eventuale festa ci sarebbe l’inchiesta contro la Red Bull, ma per ora non c’è nulla di ufficiale.

F1, gp Singapore: Verstappen favorito ma occhio alla pioggia

Il favorito della gara di Singapore è Max Verstappen. Nonostante la pista asiatica non sia tra le favorite del campione del mondo in carica, l’olandese arriva da sei trionfi consecutivi ed è in gran forma. La sua Red Bull non lo sta mai tradendo e il pilota non sta commettendo errori. Occhio però alla pioggia, che potrebbe cambiare tutto. Al momento, stando alle previsioni, è molto probabile che assisteremo a una gara bagnata.

F1, gp Singapore: le caratteristiche del circuito

La Formula 1 dunque torna a Singapore dopo tre anni di stop a causa pandemia e lo fa con una lotta mondiale quasi già decisa. Il circuito è lungo 5,063 km con un totale di 23 curve ed è stato ideato tra le strade cittadine di Singapore.

La gara verrà disputata in notturna. In gara si percorreranno 61 giri per un totale di 308 chilometri. Con cinque trionfi è Vettel il più vincente di sempre, mentre il Giro record in 1’41”905 è stato stabilito da Kevin Magnussen nel 2018.

F1, gp Singapore: gli orari e dove vedere la gara

Gli orari saranno serali a Singapore, pomeridiani in Italia. Si parte il venerdì con le Libere 1 alle 12 e le Libere 2 alle 15, il sabato Libere 3 alle 12 e Qualifiche alle 15, gara la domenica alle 14. Tutto in diretta su Sky Sport Formula 1 e in streaming su Now Tv e Sky Go. Differita in chiaro su Tv 8 di Qualifiche e Gara.

Orari Sky

Venerdì 30

Libere 1 ore 12.00

Libere 2 ore 15.00

Sabato 1 ottobre

Libere 3 ore 12.00

Qualifiche ore 15.00

Domenica 2 ottobre

Gara ore 14.00

Orari Tv 8

Sabato 1 ottobre

Qualifiche ore 18.30 (differita)

Domenica 2 ottobre

Gara ore 18.00 (differita)