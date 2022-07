29-07-2022 15:22

Si è aperto nel segno della Ferrari il fine settimana del Gran Premio d’Ungheria, ultimo appuntamento in calendario prima della pausa estiva.

F1, GP Ungheria: Sainz sugli scudi nelle prime libere

Sull’onda della bella rimonta concretizzata meno di sette giorni fa nel Gran Premio di Francia vinto da Verstappen, Carlos Sainz ha messo la sua Ferrari davanti a tutti nelle prime libere dell’Hungaroring.

Alle sue spalle, rispettivamente a 130 e 289 millesimi, si sono piazzati Max Verstappen (leader della classifica piloti) e Charles Leclerc, chiamato tra domani e domenica a riscattare l’errore commesso al Paul Ricard che gli è costato parecchio in ottica mondiale.

Prime libere Ungheria: sorpresa Norris, Perez indietro

Dietro i primi tre, da segnalare il buon quarto crono di Lando Norris con la McLaren, abile a piazzarsi davanti sia alle Mercedes di Russel (5°) e Hamilton (7°) che, soprattutto, alla seconda Red Bull di un Sergio Perez alla disperata ricerca di certezze dopo gli ultimi aggiornamenti portati alla RB18.

Solo undicesimo invece Sebastian Vettel, all’ultimo weekend in Ungheria della carriera visto l’annuncio del ritiro fatto nella giornata di ieri.

I tempi delle prime libere in Ungheria

Di seguito i risultati delle prime prove andate in scena in Ungheria, terra dove il weekend entrerà nel vivo domani con le qualifiche fissate per le ore 16.

1 Carlos SAINZ Ferrari 1:18.750

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.130

3 Charles LECLERC Ferrari +0.289

4 Lando NORRIS McLaren +0.549

5 George RUSSELL Mercedes +0.856

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing +0.872

7 Lewis HAMILTON Mercedes +0.960

8 Daniel RICCIARDO McLaren +1.091

9 Esteban OCON Alpine +1.598

10 Fernando ALONSO Alpine +1.627

11 Sebastian VETTEL Aston Martin +1.633

12 Lance STROLL Aston Martin +1.664

13 Pierre GASLY AlphaTauri +1.706

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri +1.945

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo +2.060

16 Alexander ALBON Williams +2.084

17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +2.171

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team +2.277

19 Robert KUBICA Alfa Romeo +2.429

20 Nicholas LATIFI Williams +2.663