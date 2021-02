F1, Hamilton e Mercedes: la decisione che tutti aspettavano

La telenovela sul rinnovo di Lewis Hamilton con la Mercedes è agli sgoccioli. Le due parti nelle prossime ore, molto probabilmente, la prossima settimana annunceranno la decisione sul futuro a breve e medio termine del 7 volte campione del mondo che ha più volte rimandato ogni tipo di decisione sulla permanenza in F1 col team tedesco. Secondo le indiscrezioni di queste ore ci sarebbe finalmente la fumata bianca: Hamilton correrà il Mondiale di Formula 1 del 2021 con le frecce d’argento.

Hamilton-Mercedes: fumata bianca

Come riferito dal sito F1-insider, e riportato da f1grandprix.motorionline, Hamilton e Mercedes hanno trovato l’accordo per il rinnovo. Contratto di un anno con opzione per il secondo a 40 milioni di euro a stagione e la possibilità di piazzare due sponsor personali dell’inglese sul casco. L’ufficialità potrebbe avvenire già nel corso della prossima settimana praticamente a un mese dai test in Bahrain che si svolgeranno sul tracciato di Sakhir dal 12 al 14 marzo sulla pista dove poi una settimana dopo si svolgerà la prima gara del Mondiale.

Cifre del rinnovo di Hamilton: diritto di veto su Verstappen

Secondo F1-insider Hamilton sarebbe anche riuscito a inserire una clausola nel suo rinnovo che gli attribuisce un eventuale diritto di veto sulla scelta del compagno di scuderia per le prossime stagioni in Mercedes che le malelingue pensano possa riguardare George Russell, che lo aveva sostituto sfiorando la vittoria, nel GP di Sakhir ma soprattutto Max Verstappen. Insomma il rinnovo di Hamilton, se così fosse, riguarderebbe anche Bottas…

SPORTEVAI | 05-02-2021 20:01