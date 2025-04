F1 Suzuka, Hamilton sbotta sul mal di pancia Ferrari: "Sciocchezze". Leclerc basso profilo, altra beffa Shanghai

Lewis Hamilton stizzito nella conferenza stampa del Gran Premio del Giappone di F1 per chi parla di scarsa fiducia nella Ferrari dopo le prime due gare. Leclerc non fa promesse per Suzuka. E sulla squalifica in Cina emerge un clamoroso retroscena

Sol Levante si spera anche per la Ferrari. La F1 è di scena a Suzuka per il Gran Premio del Giappone terza prova del Mondiale di F1. La Ferrari è a caccia di risposte, di rilancio, di prestazione e di morale. Tante, forse troppe cose dopo un inizio di stagione deludente. E le voci che circolano finiscono per stizzire Lewis Hamilton che ha sbottato nel media day nipponico. Più calmo e fatalista Charles Leclerc che promette miglioramenti ma non da subito. E intanto tornando alla figuraccia della doppia squalifica in Cina c’è pure la beffa di un altro controllo a cui sono state sottoposte le due SF-25 dopo la gara di Shanghai.

Hamilton stizzito per le voci di “sfiducia”

Due gare, un decimo e un sesto posto diventato poi un DSQ cioè “squalificato”. Nel mezzo una Sprint Race vinta in Cina che però non ha alleviato la delusione dell’ambiente intorno alla Ferrari specie sull’arrivo e il contributo di Hamilton. E si sa, le voci nel paddock girano e più di qualcuno ha parlato di un clima di sfiducia generale, del pilota verso la monoposto ma forse anche del contrario.

E allora sir Lewis Hamilton ha voluto mettere i classici puntini sugli “i” nel media day del Gp del Giappone: “Ho sentito delle sciocchezze, che starei perdendo fiducia nella squadra. Posso dire di credere al 100% in questo team, probabilmente in molti si aspettavano che avremmo vinto subito, a partire dalla prima gara, ma non era ciò che mi aspettavo”

Fonte: Ansa

Ferrari, Lewis: “Sto imparando e suggerendo”

Hamilton è certo della forza della Ferrari, mentre lui stesso prosegue il suo processo di apprendimento nel suo nuovo team: “Per il momento sto solo osservando e vedendo dove posso contribuire e cosa posso portare sul tavolo. Ero in fabbrica durante la settimana e sono rimasto davvero colpito dal modo in cui il team ha elaborato e lavorato sull’analisi e ha trovato modi per migliorare”

“Non mi sono sentito troppo deluso o altro per la squalifica – ha precisato ancora Lewis – Sono i momenti in cui impari di più come squadra e sono rimasto davvero colpito. Non mi aspettavo di entrare subito nella stagione e vincere Gara 1. La gara Sprint è stata un vero bonus, per essere onesti”.

Leclerc: “A Suzuka difficile fare promesse

Riflettendo sul momento difficile inatteso di inizio stagione anche Leclerc si è detto ottimista: “Sono fiducioso perché ogni volta che commetti degli errori, impari da essi, soprattutto quando costano così tanto. Tutti giocano con il limite e cercano di starci il più vicino possibile, ma avere entrambe le auto sotto è stato un gran dolore. Non ne avevamo bisogno. È stata una prima parte di stagione molto difficile”.

Charles prova a ostentare sicurezza sul fatto che la Ferrari possa uscire dalla crisi: “Se torniamo all’anno scorso, guardando alle prime gare, la situazione in termini di prestazioni era decisamente peggiore di quella attuale ma siamo finiti per lottare per il campionato, il che è stato ben al di sopra delle nostre aspettative”.

“Sentiamo di non aver massimizzato ciò che potevamo avere nelle prime due gare – sottolinea Leclerc – e questo è frustrante. Ma non significa che non possiamo recuperare. La stagione è ancora molto lunga. Piccoli passi dopo piccoli passi, possiamo ancora avere una stagione fantastica”.

Ferrari, oltre il danno la beffa: altro controllo in Cina

Piove sul bagnato. E’ proprio il caso di dirlo per la Ferrari. E no, non stiamo parlando della gara sotto la pioggia intermittente di Melbourne ma torniamo a parlare ancora del ‘maledetto’ Gp di Cina. Notizia di oggi, dalle bacheche ufficiali della FIA è stato comunicato che le due monoposto di Hamilton e Leclerc dopo la gara di Shanghai sono state ulteriormente oggetto di un controllo sulle norme che regolano i pit stop e i relativi sistemi di controllo che sono definiti nella direttiva tecnica TD022.

Una strana coincidenza visto che comunque le due SF-25 proprio in quelle ore, anzi minuti, venivano squalificate per due motivi diversi: sottopeso la #16 di Leclerc, col pattino non a norma la #44 di Hamilton. Magra consolazione per Maranello: il controllo ulteriore è stato passato. Poco bene…