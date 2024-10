F1, Hamilton in Ferrari: Toto Wolff è un fiume in piena. E su Antonelli: "So già che ci mancherà Lewis"

Il futuro di Lewis Hamilton in Ferrari pone grandi interrogativi sul futuro del binomio, non ha dubbi su come andranno le cose Toto Wolff che lancia Andrea Kimi Antonelli pur rimpiangendo già un po' il 7 volte campione del mondo

Sono pochi i giorni che separano la F1 dal ritorno in pista. Dopo un mese il Mondiale riprende negli Stati Uniti, ad Austin. Ma sono in tanti a pensare già al prossimo anno. A cominciare dal popolo Ferrari che non vede l’ora di vedere Lewis Hamilton indossare la tuta rossa. Un’immagine che Toto Wolff non ha fatto mai mistero di vedere quasi come impossibile. Ma che invece sarà realtà. Il team principal della Mercedes ha parlato dell’addio del 7 volte campione del mondo, di quello che potrebbe fare e che farà a Maranello ma anche di colui che sarà costretto a prendere il suo testimone ingombrante a Brackley, vale a dire Andrea Kimi Antonelli.

Toto Wolff su Hamilton in Ferrari non ha dubbi

Quando si parla di Lewis Hamilton al volante della Ferrari dal prossimo anno l’opinione pubblica motoristica si divide in due. Per qualcuno è troppo tardi, l’inglese è in là con gli anni, ha dato il meglio, e a Maranello avrà solamente una pensione d’oro con qualche sprazzo di grande classe. Per altri, i più ottimisti, il 7 volte campione del mondo è motivato come non mai a riportare il titolo a Maranello per coronare quel traguardo degli 8 mondiali personali che sarebbe record all time, meglio di Schumacher, un obiettivo mancato per un solo giro nel 2021 in quel maledetto, per lui, Gp di Abu Dhabi delle beffe.

Toto Wolff per non ha dubbi su quelli che saranno i risultati di Hamilton in rosso: “Molte persone dicono che sarà davvero difficile. Ma penso che se dici che sarà complicato, spesso è il contrario. La Ferrari è una grande squadra con grandi persone, tanta emozione e passione e quindi c’è pressione. Ma credo che troveranno un modo per lavorare l’uno con l’altro”.

Hamilton e Wolff un rapporto molto stretto oltre la F1

Mentre la Mercedes e i vari sponsor comuni hanno vietato a Hamilton si salire sulla Ferrari già nei test di Abu Dhabi che si svolgeranno immediatamente dopo la fine del Mondiale, va detto che il rapporto tra Lewis e la famiglia Wolff è molto stretto. Con Toto c’è sempre stato un rapporto schietto e sincero tanto che lo stesso pilota inglese ha detto che la cosa più difficile è stata dire al suo team principal che sarebbe andato via dalla Mercedes.

La scorsa settimana anche la moglie di Toto, l’ex pilota e oggi manager del motorsport, Susie Wolff ha sottolineato il legame affettivo con Hamilton. Del resto Lewis sostenne subito Toto e Susie nella causa legale contro la FIA che aveva indagato sui coniugi Wolff per un presunto conflitto di interesse quando la donna faceva parte del management della Federazione.

Antonelli, Wolff mette le mani avanti: “Serve tempo”

Al posto di Lewis Hamilton, è risaputo, ci sarà sulla Mercedes quell’Andrea Kimi Antonelli che sarà la vera scommessa di Toto Wolff per il 2025 e avanti. Ha provato a prendere Max Verstappen, e non è detto che non ci riprovi per il 2026. Poi ha scelto di guardare in casa, all’Accademy di Brackley promuovendo il talentino bolognese tra tanti dubbi e la speranza che Kimi diventi il nuovo Max.

Wolff nell’intervista a motorsport.com ne è convinto anche se mette le mani avanti su quelli che saranno i risultati di Antonelli nel breve termine: “L’arrivo di Kimi segna un nuovo inizio, insieme alla sua freschezza. Avere un 18enne in squadra fa sempre uscire il sorriso, anche se l’anno prossimo sicuramente rimpiangeremo l’esperienza di Hamilton in certi momenti. Kimi dovrà imparare molto, ma è la persone giusta per la squadra. Non avrei scelto diversamente”.