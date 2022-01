F1: Hamilton, il silenzio assordante nel giorno del suo compleanno

07-01-2022 22:01

Non una parola, nessun tweet, nemmeno un post e neanche una foto. Il giorno del compleanno di Lewis Hamilton è passato liscio come più o meno l’ultimo mese che ha visto il pilota inglese di Formula 1 chiuso in un mutismo assoluto praticamente dal giorno dopo la sconfitta nel duello mondiale all’ultima curva di Abu Dhabi con Max Verstappen. E mentre la Mercedes e la F1 tutta gli hanno fatto gli auguri aspettandolo in griglia nel 2022, lui, il neo 37enne Lewis continua il suo silenzio mediatico.

L’isolamento di Hamilton: no social media

Meno di un mese fa, il 12 dicembre, domenica. Quello che è successo ad Abu Dhabi a 5 giri dalla fine lo sanno anche i muri. Latifi che va a muro, la safety Car che compatta il gruppo annullando l’enorme vantaggio che un Hamilton oramai lanciato verso l’ottavo titolo mondiale ha su Verstappen. A cambiare le carte in tavola anche le decisioni ballerine della direzione corsa, quel “liberi” tutti a un giro dalla fine che ha rimesso tutto in discussione e poi il sorpasso da parte dell’olandese che con gomme nuove si è andato a prendere il suo primo titolo.

Da quel giorno, dopo le dichiarazioni di rito a fine gara, a dir la verità molto sportive e senza polemica, Hamilton è diventato silenzioso sui social media e ha smesso di seguire i pochi account Instagram selezionati che prima guardava. Si è isolato, non concedendo più interviste e non postando più nulla. Unica uscita pubblica, la consegna del titolo di baronetto, alla cui cerimonia ha partecipato con la madre. E poi il nulla. Assente anche alla cerimonia FIA di fine anno con tanto di stizza del nuovo presidente Ben Sulayem.

Le voci di ritiro e le parole del fratello di Hamilton qualche tempo fa

Poco o nulla da segnalare anche relativamente alle voci di un suo possibile ritiro. Se ne era parlato a caldo dopo Abu Dhabi, lo aveva sottolineato lo stesso Toto Wolff in un video arringa per annunciare il ritiro di ogni richiesta di ricorso su quell’ultima gara. Il fratello Nicolas Hamilton nel periodo di Natale ha detto che suo fratello si stava semplicemente rilassando con la famiglia, spiegando: “Lewis sta bene. Penso che stia solo prendendo un po’ di pausa dai social media, cosa per cui non lo biasimo”.

“Buon compleanno Lewis!” gli auguri della F1

Al silenzio di Lewis ha risposto l’affetto dei suoi tantissimi tifosi in giro per il mondo che gli hanno fatto i più disparati auguri sui social. A cominciare dalla Mercedes che lo aspetta a braccia aperte per il Mondiale 2022: “Sette volte campione del mondo di F1. Centurione (nel senso di pilota che ha raggiunto le 100 vittorie, ndr). Demolitore di record. Cavaliere del regno. Buon compleanno Lewis Hamilton!” ha scritto l’account del team tedesco con tanto di emoticon della capra che raffigura in ambito sportivo il concetto di Goat (Greatest Of All Time), il migliore di sempre.

Anche la F1 ha fatto gli auguri ad Hamilton con la foto della sua centesima vittoria ottenuta a Sochi. Con il Ceo di Liberty Media, Stefano Domenicali che si augura di rivedere per il Mondiale 2022 il duello Hamilton-Verstappen. E tu Lewis, come hai festeggiato il tuo 37° compleanno?

