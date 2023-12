F1, Hamilton rifiuta il trofeo FIA per il 3° posto Mondiale: regalato al primo che passa, retroscena sul gesto polemico

Clamoroso gesto di protesta di Lewis Hamilton che ha rifiutato di portare a casa il trofeo riservato al terzo classificato, in segno di protesta contro la Federazione riguardo gli eventi dell'ultima settimana e lo ha regalato a un tifoso lì presente

10-12-2023 10:38

Se non ci fosse, forse, bisognerebbe inventarlo. Sempre originale, Lewis Hamilton continua a far parlare di se. Anche col Mondiale di Formula 1 fermo nella sosta invernale a ricaricare le batterie in vista delle sfide del 2024. Proprio in relazione al campionato appena chiuso il pilota inglese della Mercedes è stato protagonista di un gesto sopra le righe che sta suscitando in rete molta polemica.

A Baku qualche giorno fa si è tenuta la cerimonia FIA in cui sono stati premiati tutti i protagonisti dell’ultima stagione automobilistica. In quella cornice Hamilton è stato premiato per essere arrivato terzo nel Mondiale di F1 alle spalle del duo Red Bull, Verstappen e Perez. E cosa ha fatto Lewis? Beh subito dopo aver ritirato il premio lo ha… lasciato lì, a qualcuno, al primo incontrato. Il gesto ha avuto anche un seguito sui social abbastanza curioso e singolare.

F1, Hamilton premiato a Baku per il 3° posto nel Mondiale

In piena polemica per la Spy Story in F1 si è svolta la cerimonia di premiazione della FIA per il 2023. Tutti i vincitori dei vari campionati sotto l’egida della Federazione Internazionale si sono ritrovati a Baku. Tra i vari premiati ovviamente Max Verstappen per il titolo della Formula 1 ma anche Kalle Rovampera per il rally, Theo Pourchaire campione F2 e tanti altri tra scuderie, marchi e piloti.

Sul palco con un Ben Sulayem, presidente FIA, in piena bufera dopo le critiche per la posizione sul caso Wolff, sono stati premiati anche Sergio Perez e Lewis Hamilton che sono arrivati sul podio del Mondiale piloti. Foto e frasi di circostanza con l’inglese che ha rilanciato la sfida Mercedes al dominio Red Bull degli ultimi due anni.

F1: Hamilton regala il premio a uno sconosciuto, il post social

Ma come si dice, il bello doveva ancora venire. Appena sceso dal palco, Lewis Hamilton ha rifiutato di portare a casa il trofeo riservato al terzo classificato. Anzi, dopo la premiazione il 7 volte campione del mondo ha preferito regalarlo a un tifoso, che ne ha subito postato una foto su Twitter.

“Ero al Gala, Hamilton mi ha dato il premio ed è andato via” ha scritto Nihad Nesirli, il fortunato possessore del trofeo destinato a Lewis.

Gesto di protesta di Hamilton: con chi ce l’aveva? C’entra Toto Wolff?

Nessuna dichiarazione ufficiale riguardo questa vicenda da parte del diretto interessato. Lewis Hamilton per ora non ha commentato nè confermato l’accaduto. Facile collegare il gesto con le ultime polemiche sulla Spy Story che ha coinvolto l’amico e team principal della Mercedes Toto Wolff e sua moglie Susie per cui Hamilton ha avuto parole molto dure nei confronti dell’atteggiamento FIA sull’intera vicenda.

Va detto che Hamilton ha anche criticato duramente la scelta di fare la cerimonia di premiazione FIA a Baku venendo meno a ogni principio sulla sostenibilità tanto professata dai vertici del motorsport:

“Premetto che Baku mi piace davvero ed è un posto fantastico, ma mi domando cosa pensi la Federazione relativamente al tema della sostenibilità. Perché tante persone hanno dovuto prendere un aereo per arrivare qui, mentre la FIA ha sede a Parigi? Sarebbe stato più semplice organizzarlo lì“.

Sta di fatto che non è la prima volta che l’inglese si lascia andare a gesti di protesta così evidenti. Nel 2021 Lewis non si presentò alla cerimonia a pochi giorni dallo “Screwjob di Abu Dhabi” quando Verstappen gli soffiò il Mondiale all’ultimo giro dopo la ripartenza ordinata dall’allora direttore di corsa, Michael Masi.

