10-09-2022 08:38

Alla vigilia del GP d’Italia a Monza, da sempre evento clou nel calendario della F1 e vera e propria festa dello sport parla John Elkann. Spazio, in un’intervista esclusiva a Gazzetta dello Sport non solo quindi alla Juve ma anche alla Ferrari. È infatti presidente del gruppo Stellantis e della Ferrari ed è il responsabile ultimo della scuderia.

F1, Elkann “tifoso” d’eccezione della Ferrari: il bilancio

Elkann è in primis mosso dalla passione, è un tifoso, solo un po’ più speciale degli altri. Nonostante il momento non semplice dalla Ferrari il figlio di Margherita Agnelli e Alain Elkann non dispera. «Quest’anno siamo tornati competitivi come avevo previsto due anni fa. E siamo stati capaci di trasformare questa competitività in vittorie – e poi spiega – Nel 2020 il 48% dei nostri più stop era sotto i 3” per una media di 2”75. Nei primi 15 Gran Premi di quest’anno il 70% è sotto i 3” e la media è 2”6. Si tratta di un dato tangibile che testimonia la crescita del lavoro di squadra».

F1, Elkann conferma la fiducia al gruppo

Nonostante qualche errore di troppo in casa Ferrari con tante polemiche c’è comunque massima fiducia nell’ambiente e nel lavoro di Mattia Binotto anche se con qualche ma. «Non c’è dubbio che il lavoro a Maranello, ai box, al muretto e al volante ha bisogno di maturare. Dobbiamo continuare a crescere e questo vale per i meccanici e gli ingegneri, per i piloti e certamente per tutta la dirigenza, incluso il Team Principal. Lo abbiamo visto sull’affidabilità, sulla guida, sulla strada ci sono ancora troppi errori». Errori che potrebbero essere fatali per la rincorsa al Mondiale? Elkann non si sbilancia e ammette come gli entusiasmi dopo le prime gare si siano spenti, ora bisogna lavorare con umiltà.

Non solo Ferrari, Elkann pensa anche alla sua Juve

Da azionista della Juventus, risponde anche ad alcune domande sulla Vecchia Signora. Inevitabile parlare di quali siano le chance di vedere i bianconere tornare a vincere lo scudetto o fare bene in Champions. «Sono più che fiducioso, sono convinto – ammette – Perché la Juve sta attraversando un nuovo ciclo come volte è successo nella storia ormai centenaria che l’ha la mia famiglia alla maglia bianconera». Poi parlando della serie A: «Ci aspetta un campionato competitivo con una bella sorpresa come l’Atalanta e una Champions difficile con il calcio inglese che è sempre più forte e ha fatto la parte del leone sul mercato».