F1, la diretta del GP degli USA sul Circuit of the Americas. LIVE

Circuito di Circuit of the Americas

Terza pole position stagionale (e della carriera) per Carlos Sainz dopo quelle ottenute a Silverstone e a Spa-Francorchamps. In prima fila con lo spagnolo della Ferrari ci sarà il neo-campione del Mondo Max Verstappen, avanzato di una posizione dopo che Charles Leclerc, ieri secondo, è stato penalizzato di 10 posizioni in griglia. Seconda fila tutta Mercedes con Hamilton davanti a Russell. Dalla terza partono Stroll e Norris, poi Bottas, Albon, Perez (penalizzato di cinque posizioni) e Vettel. In sesta fila, subito davanti a Leclerc, c'è Pierre Gasly.20:39

Buonasera dal Circuit of the Americas di Austin e benvenuti alla diretta scritta del GP degli Stati Uniti, appuntamento numero 19 del Mondiale 2022 di Formula 1.20:29

PRE GARA

La Formula 1 torna in pista e lo fa col GP degli Stati Uniti, quartultimo appuntamento in programma per la stagione 2022. La classifica piloti è attualmente così composta:

Max Verstappen (366 pt.) – Campione del Mondo Sergio Perez (253 pt.) Charles Leclerc (252 pt.) George Russell (207 pt.) Carlos Sainz JR (202 pt.)

Carlos Sainz ha conquistato la pole position al Gran Premio delle Americhe. Lo spagnolo ha preceduto il compagno di scuderia Charles Leclerc, secondo ma penalizzato di 10 posizioni in griglia per cambi al motore. Partirà in prima fila, ma col terzo tempo, il neo due volte campione del mondo Max Verstappen, con la Red Bull colpita dal lutto del patron Dietrich Mateschitz. Seconda fila tutta Mercedes con Hamilton davanti a Russell che hanno beneficiato della retrocessione di Sergio Perez dal 4° la 9° possto per il cambio del motore termico.

Nella top ten anche la McLaren di Norris, l’Alfa di Bottas, il sorprendente Albon con la Williams e Vettel con la Aston Martin 10°. Il Gran Premio degli Stati Uniti si corre sul Circuit of The Americas a Austin, Texas. Sono previsti 56 giri. Partenza in programma alle ore 21.00. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1. Carlos Sainz (Ferrari)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Lewis Hamilton (Mercedes)

4. George Russell (Mercedes)

5. Lance Stroll (Aston Martin)

6. Lando Norris (McLaren)

7. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

8. Alexander Albon (Williams)

9. Sergio Perez (Red Bull), penalizzato di cinque posizioni

10. Sebastian Vettel (Aston Martin)

11. Pierre Gasly (AlphaTauri)

12. Charles Leclerc (Ferrari), penalizzato di dieci posizioni

13. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

14. Fernando Alonso (Alpine), penalizzato di cinque posizioni

15. Kevin Magnussen (Haas)

16. Daniel Ricciardo (McLaren)

17. Esteban Ocon (Alpine)

18. Mick Schumacher (Haas)

19. Guanyu Zhou (Alfa Romeo), penalizzato di cinque posizioni

20. Nicholas Latifi (Williams)

