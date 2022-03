F1, la Ferrari è tornata: la gioia di Charles Leclerc e Carlos Sainz

20-03-2022 18:44

La Ferrari è rinata in Bahrain dopo tanti anni difficili: Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno firmato una doppietta da sogno, che mancava da 12 anni e ha interrotto un digiuno di vittorie che durava da 45 gare. Sul podio è tangibile la soddisfazione e la gioia dei due piloti del Cavallino.

Ferrari, Leclerc: “Essere tornati al top è incredibile”

Charles Leclerc ha conquistato la sua terza vittoria in carriera al termine di una gara splendida, impreziosita da un duello mozzafiato con Verstappen: “E’ incredibile essere tornati al top, grazie a tutti i ragazzi del team. Sono davvero felice, gli ultimi due anni sono stati difficili per noi e sapevamo di avere un’opportunità oggi”.

“Il team ci ha dato una macchina fantastica – ha continuato il monegasco -, non potevamo sperare di meglio. Pole position, giro più veloce, vittoria: un inizio da sogno, e sono davvero felice. In questi anni terribilmente difficili pensavamo che sarebbe stato il momento del riscatto, ed è arrivato. Anche con la doppietta di Carlos: non avremmo potuto fare di meglio”.

Ferrari, Sainz: “Diventerò ancora più forte”

“Congratulazioni a Charles e alla Ferrari – ha invece dichiarato Carlos Sainz -, la Ferrari è tornata per davvero. Questi sono i posti che dovremmo sempre occupare. Io ho tenuto duro nonostante un avvio non facile e sono riuscito a prendermi questa seconda posizione. Lavorerò e tornerò ancora più forte. Alla ripartenza dopo la safety car ho avuto una bella opportunità. Verstappen si è difeso molto bene ma poi ho visto delle luci rosse apparire dalla sua macchina. Max è stato sfortunato, meritava il secondo posto, ma è andata così quindi bene per noi”.

Ferrari, Binotto: “Mai dubitato di questa squadra”

A Sky il team principal Mattia Binotto ha così commentato il successo: “Non ho mai dubitato di questa squadra. Magari qualcuno l’ha fatto. Io so che la squadra è forte, ha lavorato in modo unito e si è ancora più stretta dopo i problemi del 2020. Si è fatto di tutto per arrivare ad oggi preparati. Oggi miglior risultato non si poteva sperare. Bello venire alla gara e sapere di poter lottare per il risultato migliore”.

