F1, Leclerc e Ferrari che bordata da Alonso: "Non guarda gli specchietti, tipico di loro", team radio al veleno

Fernando Alonso ha attaccato con parole pesanti la Ferrari e Charles Leclerc nel corso delle prove libere del Gran Premio del Canada. Mentre Sainz ha rischiato di investire una marmotta, guarda il video

Pioggia e freddo. La F1 è stata accolta così dal meteo nelle prime prove libere del Gran Premio del Canada. Ma a riscaldare gli animi ci ha pensato il solito Fernando Alonso tirando una frecciata mica da ridere nei confronti di Charles Leclerc e della Ferrari. Un team radio pieno di accidia da parte dello spagnolo della Aston Martin che peraltro è stato un ex pilota della rossa, forse col dente ancora un po’ avvelenato.

Il tutto in un venerdì di Montreal povero di spunti tecnici, se non l’allarme lanciato da Verstappen sulla sua power unit (“puzza di bruciato”) ma sempre pieno di curiosità, come la presenza di marmotte disseminate per tutto il tracciato, una di queste è stata quasi beccata dall’altro ferrarista Carlos Sainz.

GP Canada, Alonso sbotta con Leclerc: “Lento, tipico delle Ferrari”

Non è bastato il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del venerdì prima che venisse a piovere a placare la sete di rivalsa di Fernando Alonso. Lo spagnolo nel corso della sessione ha avuto da ridire, eccome, sull’operato della Ferrari e particolarmente di Charles Leclerc reo, a dire dell’asturiano, di andare troppo piano all’ultima curva, cosa che lo ha infastidito e non poco. Tanto che in un team radio Alonso ha avuto parole al veleno per il monegasco e per la scuderia di Maranello:

“È il più lento di tutti nell’ultima curva. Niente specchietti, questo è tipico della Ferrari“ Forse ti può interessare F1, i regolamenti 2026 pubblicati dalla FIA. Ecco le nuove monoposto: addio al DRS, maggiore potenza ibrida Potenza ibrida aumentata quasi del 300%, DRS soppiantato da nuove modalità, maggior enfasi ai sorpassi, alla sostenibilità e sicurezza rafforzata: ecco come saranno le monoposto di F1 dal 2026, secondo i nuovi regolamenti FIA

F1, Ferrari il siparietto di Leclerc via radio: “Posso andare in bagno”

In attesa di sapere se ci sarà una risposta di Leclerc ad Alonso, magari in pista, il vincitore del Gran Premio di Monaco ha avuto comunque un venerdì movimentato in cui ha fatto segnare il 4° tempo seppur come gomme medie, unico di quelli davanti, roba che fa ben sperare per le qualifiche e la gara, sempre che si corra sull’asciutto.

Ma Leclerc è stato protagonista anche di un simpatico siparietto col suo team manager, Bryan Bozzi quando durante una sosta ai box per alcune regolazioni, il monegasco ha chiesto apertamente via radio di poter andare in bagno:

Leclerc : “Posso andare in bagno?”

: “Posso andare in bagno?” Bozzi : “Si, rapidamente.”

: “Si, rapidamente.” Leclerc : “Qualche commento prima o posso andare?”

: “Qualche commento prima o posso andare?” Bozzi : “Puoi andare in bagno, parliamo dopo.”

Sainz e la marmotta: Carlos rischia di investirla, video

Una delle caratteristiche del circuito Gilles Villeneueve di Montreal è la presenza sempre e costante di marmotte lungo la pista. Con la pioggia questi simpatici animaletti, tipici del Canada, sono comparsi numerosi lungo il tracciato, creando e rischiando problemi durante le prove. Tra i possibili “marmotticidi” che si sono rischiati uno ha visto protagonista suo malgrado Carlos Sainz come evidenziato da un video pubblicato dai social ufficiali della F1:

F1, GP del Canada: la guida con gli orari e la programmazione tv