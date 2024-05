F1, Leclerc e la Ferrari fanno impazzire anche Sinner: dal Roland Garros i complimenti al monegasco

Charles Leclerc manda in visibilio i fan della Ferrari sparsi in tutto il mondo con la vittoria in uno dei GP più iconici della Formula 1 e da Parigi arriva anche l’esultanza di Sinner

Charles Leclerc e la Ferrari fanno impazzire i tifosi, tutti, anche quelli vip. La vittoria nel Gp di Monaco scatena la festa di tutti i fan della Rossa sparsi in giro per il mondo che aspettavano da tempo una domenica così bella per il Cavallino Rampante e tra questi c’è anche il tennista Jannik Sinner.

Sinner fa i complimenti a Leclerc

Jannik Sinner non è uno che ama usare molto i social media. La sua presenza su Instagram e su Twitter è molto sporadica, generalmente dedicata a qualche foto delle sue attività in campo, a qualche annuncio in vista di un torneo o magari anche per i suoi sponsor. Ma stavolta il 22enne altoatesino ha deciso di fare un’eccezione e subito dopo la vittoria di Charles Leclerc ha deciso di creare una storia su Instagram per omaggiare la vittoria del monegasco nel GP che volveva più fortemente.

La passione di Sinner per la Ferrari

Nonostante uno stile di vita molto spartano, Jannik Sinner non ha mai nascosto il suo grande amore per i motori e in particolare modo per la Ferrari. A dicembre scorso il campione altoatesino si è anche recato nel quartiere generale della casa di Maranello subito dopo la vittoria della Coppa Davis con la nazionale italiana e si era anche tolto lo sfizio di guidare una Ferrari Purosangue sulle colline di Maranello. Poi per il tennista, numero 2 al mondo e ora impegnato al Roland Garros (domani il suo esordio) c’è stato il brivido della pista sul circuito di Fiorano dove ha testato una SF90 Spider Assetto Fiorano insieme al test driver Raffaele De Simone.

L’incrocio a Montecarlo

Montecarlo sembra essere l’incrocio perfetto per questi due monti così simili e così distanti: quelli del tennis e dalla Formula 1. Charles Leclerc, monegasco, vince da profeta in patria, quella patria che negli ultimi anni ospita anche come residente lo stesso Jannik Sinner. Proprio in occasione del Masters 1000 del Principato ci fu l’incontro tra il tennista e Carlos Sainz, grande appassionato di tennis.