F1 Red Bull pigliatutto, Marko: “Gli avversari si sono solo avvicendati”

Il consigliere della Casa austriaca non teme di perdere la leadership: “Possiamo vincere tutti i Gran Premi”

07-06-2023 09:52

Red Bull pigliatutto, al momento nessuno sembra in grado non solo di fermarla, ma neanche di avvicinarla. Lo dicono i numeri, le prestazioni e le posizioni: in sette Gran Premi di F1 nel 2023, sono arrivate sette vittorie, quattro doppiette e sei pole position. Uno strapotere che rischia di rendere il Mondiale persino monotono, con l’unica emozione data dal sapere se sarà ancora Max Verstappen a passare per primo sotto la bandiera a scacchi o il suo compagno Sergio Perez. Questa monotonia, naturalmente, piace molto proprio in Red Bull, come sottolineato dall’80enne consigliere Helmut Marko.

Red Bull: distacchi sempre ampi sui rivali

Analizzando i distacchi che la RB19 ha dato ai rivali nei sette Gran Premi fin qui disputati, scopriamo che solo una volta siamo andati sotto ai 20 secondi. A Barcellona, Verstappen ha dato addirittura l’idea di non spingere al massimo, facendo segnare il miglior giro senza Drs e con gomme usate. Potrebbe mettere forse anche il pilota automatico. Se l’anno passato, almeno nelle prove, la Ferrari riusciva spesso a fare meglio della Red Bull, ora è cambiato anche quello. In Spagna, il campione del mondo ha ottenuto la pole completando solo il primo tentativo.

Dicevamo dei distacchi: in Bahrain 38.637 al terzo, Alonso; in Arabia Saudita, 20.728 ad Alonso, ancora terzo; in Australia, con Safety Car, 0.179 ad Hamilton, secondo; in Azerbaigian, 21.217 a Leclerc, terzo; a Miami, 26.305 ad Alonso, terzo; a Monaco, 27.921 ad Alonso, secondo; a Barcellona, infine, 24.090 ad Hamilton, secondo.

Red Bull: non spaventa il ritorno della Mercedes

La novità di Barcellona è stato il ritorno della Mercedes, che si è presentata al Montmelò con aggiornamenti che hanno evidentemente giovato alle monoposto. Due i podi, con Hamilton e Russell, rispettivamente secondo e terzo. Ma Hamilton comunque a 24 secondi dal campione del mondo Verstappen. Un ritornello, praticamente.

A parlarne è stato Helmut Marko: “Avete visto che Max ha fatto segnare il giro più veloce in gara con gomme vecchie“ ha detto agli austriaci di oe24: “In questo momento, Verstappen è di un altro pianeta. Ha raggiunto una superiorità che non abbiamo mai avuto in precedenza”.

Marko: “Vantaggio in campionato aumenta di gara in gara”

Marko si è soffermato poi sull’avvertimento ricevuto dal suo pilota per aver superato i limiti della pista: “Questo è Max, deve sempre andare al limite e l’ha dimostrato. Ma questo è ciò che fa di lui un grande pilota”. Sui rivali il discorso è piuttosto chiaro: “Gli aggiornamenti dei nostri rivali Mercedes hanno portato solo a un cambiamento di posizioni. Senza voler essere arroganti, non si sono davvero avvicinati a noi, si sono solamente avvicendati. E questo per noi è positivo, perché il nostro vantaggio in campionato aumenta gara dopo gara. Vincere tutte le gare? Può essere possibile, se Max avrà un problema o un incidente, Checo potrebbe farsi valere, se dovesse essere in forma. Vediamo però prima di vincere il 100° GP della nostra storia a Montreal e poi prepariamoci per Spielberg”.