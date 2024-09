Ricciardo licenziato dalla Red Bull, al suo posto Lawson. La promessa social di Daniel: sarà addio alla F1?

Il 35enne australiano si separa con effetto immediato dal team di Faenza e, con molta probabilità dice definitivamente addio alla Formula 1: al suo posto il giovane neozelandese pupillo di Marko

Era nell’aria da settimane, ma ora è ufficiale: Daniel Ricciardo e la Racing Bulls si dicono addio. A mettere tutto nero su bianco e affidare la decisione all’opinione pubblica è una nota ufficiale del team. Al posto dell’australiano, dal prossimo Gp al termine della stagione, ci sarà il giovane neozelandese Liam Lawson.

Racing Bulls: fuori Ricciardo, dentro Lawson

Daniel Ricciardo e la Racing Bulls si separano con effetto immediato. Ormai insistenti dopo essersi rincorse per settimane, le voci dell’addio tra il 35enne e la scuderia di Faenza hanno trovato nelle ultime ore forma concreta nel comunicato rilasciato in questi minuti dal team.

D’altronde, le lacrime dell’australiano di Singapore parlavano chiaro e non facevano altro che avvicinare l’ufficialità. Come annunciato con un secondo comunicato dalla Red Bull, dal prossimo Gran Premio di Austin negli Stati Uniti, nel weekend del 20 ottobre, in griglia ci sarà l’ex terzo pilota, Liam Lawson.

Probabile addio alla F1 per Daniel

La separazione forzata dalla Racing Bulls potrebbe rappresentare per Daniel anche l’addio alla F1, che negli ultimi mesi, dopo essere tornato in pista a metà della stagione 2023, non è riuscito a imporsi, collezionando pochissime gioie e guidando sotto i suoi standard, lontanissimo dal compagno di scuderia Yuki Tsunoda.

La promessa social di Ricciardo

Sui social, però, Ricciardo ha voluto rimandare a una “prossima avventura” l’appuntamento con i suoi tanti fan. Il post dell’australiano lo ritrae di spalle ed è accompagnato dal messaggio di ringraziamento e che sa di addio alla F1, un saluto che non rinnega nulla e che, come detto, rilancia per le nuove sfide che verranno.

“Ho amato questo sport per tutta la vita. È pazzo e meraviglioso ed è stato un viaggio”, ha scritto, e poi: “Grazie alle squadre e alle persone che hanno fatto la loro parte. Grazie, ai tifosi che amano lo sport a volte più di me haha. Avrà sempre i suoi alti e bassi, ma è stato divertente e a dire la verità non lo cambierei. Fino alla prossima avventura“.

Ricciardo verso l’addio alla F1

Difficile, in ogni caso, che la prossima avventura di Ricciardo possa essere ancora in F1. Ci sarebbe l’Audi-Sauber, ma non è da escludere una conferma di Valtteri Bottas o il cambio generazionale con la scelta di un giovane. Scelta che, come detto, la Racing Bulls ha già fatto, ufficializzando il salto tra i “titolari” del classe 2002 nonché pupillo di Marko, Liam Lawson, che già nella passata stagione aveva dato il cambio, all’epoca solo “a tempo”, a Ricciardo dopo l’infortunio. Da qui al termine della stagione, il neozelandese si giocherà le proprie carte per strappare la riconferma per il 2025.