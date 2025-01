F1, Sergio Perez rompe il silenzio dopo l'addio alla Red Bull e sul futuro in Cadillac Ferrari

Dopo essere stato appiedato dalla Red Bull, Sergio Perez torna a parlare per la prima volta del suo addio e delle possibilità di tornare in F1 dalla porta principale il prossimo anno, chissà, con Cadillac Ferrari

A spasso. Almeno per ora. Ma a godersi quella che sarà stata sicuramente una bella buonuscita. Sergio Perez non ci sarà sulla griglia di partenza del Mondiale di F1 2025. La Red Bull gli ha dato il benservito poco prima di Natale annunciando il divorzio dal pilota messicano e promuovendo Liam Lawson dalla Racing Bulls al fianco di Max Verstappen. In un’apparizione ad un evento nella sua Patria Checo ha finalmente parlato per la prima volta di come sta affrontando questo momento della sua carriera e delle possibilità di rientrare in Formula 1 magari al volante di una Cadillac Ferrari nel 2026.

[tag iol_toc=”h2″/]

Perez-Red Bull un addio inevitabile

Dopo quattro stagioni altalenanti Sergio Pérez e Red Bull Racing hanno raggiunto un accordo per separarsi per il 2025. Nonostante un contratto in essere le parti si sono accordate, Checo prenderà 14 milioni in questa stagione pur non correndo ma partecipando ad alcuni eventi, specie in Sudamerica, in qualità di ambassador del marchio.

Oltre ad aver ottenuto 5 vittorie, tra cui il Gran Premio di Monaco e un paio di successi a Baku Checo ha aiutato il team di Milton Keys a vincere due titoli Costruttori, nel 2022 e nel 2023 ed è stato fondamentale nel 2021 quando Verstappen vinse il suo primo mondiale all’ultima gara facendo da tappo a Lewis Hamilton prima del pit stop.

Il pilota messicano ha vissuto una stagione da incubo nel 2024, dopo un inizio positivo con quattro podi nelle prime cinque gare, Perez è entrato in una spirale negativa senza via d’uscita tra incidenti, eliminazioni in Q1 e Q2 in qualifica e piazzamenti lontano dai migliori in gara. Alla fine per Checo solo 152 punti, mentre il compagno di squadra Max Verstappen ha vinto il 4° titolo con 437. Questa enorme disparità è costata cara alla Red Bull, poiché il team è sceso al terzo posto nel campionato costruttori dietro McLaren e Ferrari.

Perez torna a parlare dopo l’uscita dalla Red Bull

A parte una dichiarazione immediata, inserita nel comunicato della Red Bull per confermare il suo addio alla scuderia di Milton Keys, Perez non si è mai pronunciato sulla separazione, fino ad ora. Intervenuto a una conferenza stampa a Leon, nella sua Messico, Perez ha rivelato che ha intenzione di prendersi diversi mesi lontano dai riflettori per decidere quale sarà il suo futuro.

“Tutto è successo molto velocemente alla fine della scorsa stagione, non mi aspettavo di lasciare la squadra. Ora la mia priorità è divertirmi, fare cose che non ho mai fatto e stare con la mia famiglia, crescere i miei figli, quando sei un pilota di F1 passi tutto il tempo a cercare di essere migliore, non c’è molto tempo per il resto”, ha affermato, come riportato daESPN Deportes.

Il futuro di Perez potrebbe essere in Cadillac Ferrari

Cosa farà Perez nel 2025? In attesa di capire se in questo 2025 Sergio correrà in qualche serie a ruota coperte, come il WEC giusto per tenersi in allenamento, il 2026 potrebbe tingersi di rosso Ferrari in qualche modo. Perchè farà il suo ingresso in F1 l’undicesimo team, la Cadillac che ha rilevato il progetto di Andretti. In attesa della power unit General Motors pronta pare per il 2028, la nuova scuderia sarà spinta da motori Ferrari.

Da più parti, nel toto nomi per la scuderia americana si fa quello di Sergio Perez come appunto pilota di esperienza importante per far crescere da zero una squadra nuova e l’altro pilota che con tutta probabilità dovrebbe essere l’americano Colin Herta. In Cadillac Perez porterebbe anche diversi suoi munifici sponsor messicani e tutto il calore e seguito dei suoi fan in Sudamerica.

“Tra sei mesi deciso il futuro” Perez non si sbilancia

Un ritorno in F1 dalla porta principale dunque non è del tutto escluso, dati i precedenti comprovati del messicano e la sua serie di sponsorizzazioni personali, ma Checo non ha fretta di decidere se vuole o meno cogliere qualche opportunità e lo dice apertamente: