Sono gli unici due piloti ad aver vinto un campionato del mondo di Formula 1 con la Red Bull. Più di uno a dire la verità: quattro Sebastian Vettel dal 2010 al 2013 e due Max Verstappen nelle ultime due stagioni. L’olandese e il tedesco potrebbero ora scrivere una nuova pagina di storia del motorsport, decidendo di partecipare magari insieme alla corsa di durata più famosa, la 24 Ore di Le Mans.

La possibile coppia Verstappen-Vettel

Riguardo il desiderio, e perché no anche la possibilità, di gareggiare alla 24 Ore di Le Mans il campione del mondo in carica Verstappen è tornato a parlarne in un’intervista a Servus TV: “È difficile imitare Nico Hulkenberg e correre a Le Mans durante la stagione di F1, perché le gare adesso sono 23 o 24. Negli ultimi anni la corsa è stata spesso in contemporanea con un nostro weekend”.

Verstappen, che ha già deciso che non vuole correre a 40 anni, potrebbe disputare la 24 Ore nei prossimi anni. E l’ipotesi di esserci alla gara di durata stuzzica anche Vettel, che ha replicato infatti così nel corso dell’intervista: “Magari correre a Le Mans, potremmo partecipare assieme, intanto che non sono così vecchio”. Il tedesco si è appena ritirato dalla Formula 1 all’età di 35 anni.

Il sogno Le Mans di Verstappen

Verstappen è in Formula 1 da otto stagioni e il suo attuale contratto con la Red Bull è addirittura fino al 2028. Dopo quel campionato, Max avrà ancora 31 anni e potrebbe davvero decidere di cambiare la sua vita. E nell’intervista a Servus TV in studio erano presenti anche Helmut Marko e Christian Horner, i quali si sono entrambi detti molto possibilisti su Verstappen a Le Mans.

Certo che l’ipotesi di una bella accoppiata con Vettel potrebbe far propendere l’olandese ad anticipare i tempi e parteciparvi tra uno o due anni. Nel 2023 la 24 Ore di Le Mans si correrà il 10 e l’11 giugno e in quel fine settimana non è previsto alcun gran premio. Proprio Hulkenberg aveva corso in Francia da pilota di F1 nel 2015 ed era riuscito a portarsi a casa la vittoria con la Porsche.

C’è poi il caso di Alonso

Hulkenberg non è stato affatto l’unico nell’era moderna a partecipare e vincere alla 24 Ore di Le Mans da pilota di Formula 1. C’è stato infatti anche Fernando Alonso, che ha trionfato in Francia con la Toyota nel 2018, che doveva essere il suo ultimo anno nel Circus iridato, e poi anche nel 2019. In quell’occasione però se n’era andato dalla F1 per provare a seguire una carriera diversa.

Il richiamo è stato troppo forte e nel 2021 Alonso è rientrato con l’Alpine. Ha provato anche la 500 Miglia di Indianapolis e la Dakar, ma la F1 è sempre la F1 e l’anno prossimo sarà in Aston Martin. Per Verstappen il sogno Le Mans è invece bello vivo e potrebbe realizzarsi presto. E magari proprio in una coppia fantastica assieme a Vettel.