27-12-2022 11:37

L’ultimo Mondiale di Formula 1 è andato in archivio nel segno di Max Verstappen. Un dominio assoluto da parte dell’olandese. Nessuno è riuscito a tenergli testa.

F1 2022, Verstappen vince il suo secondo Mondiale

Un’annata speciale. Max Verstappen, dopo aver vinto il suo primo titolo di Campione del Mondo nel 2021 (al termine di un duello all’ultima curva con Lewis Hamilton), si è ripetuto nel 2022, questa volta dominando completamente la stagione.

I numeri della stagione 2022 dell’olandese della Red Bull sono stati impressionanti. Max Verstappen ha vinto ben 15 GP (record assoluto, battuto il precedente primato del duo Schumacher-Vettel, fermi a 13 vittorie). Inoltre, ha chiuso l’annata con 454 punti totali nella classifica piloti, altro record nella storia della Formula 1.

F1 2022, nessuno è riuscito a tenere il passo di Verstappen

Max Verstappen ha dominato la stagione 2022 crescendo di condizione un Gran Premio dopo l’altro. Inizialmente, Charles Leclerc ha provato a tenergli testa ma, alla fine, ha dovuto alzare bandiera bianca anche lui.

Dopo il GP d’Australia, Max Verstappen (complici due ritiri nelle prime tre gare) era sesto in classifica generale, a -46 punti dall’allora leader del Mondiale Charles Leclerc. La rimonta dell’olandese si è concretizzata nel giro di pochi appuntamenti del Mondiale, a conferma della superiorità totale della Red Bull di Max Verstappen. Dal GP di Francia al GP d’Italia, solo vittorie per l’olandese (cinque di fila).

F1, Verstappen è già concentrato sulla nuova stagione

Dopo aver sbaragliato tutta la concorrenza, Max Verstappen è già concentrato sulla prossima stagione. Nel preciso istante in cui ha vinto il suo secondo titolo di Campione del Mondo (al GP del Giappone), l’olandese ha già focalizzato la sua attenzione sulla prossima stagione.

L’obiettivo è vincere il terzo titolo di fila. Dopo aver svelato di non vedersi in Formula 1 per sempre, il fuoriclasse della Red Bulla vuole continuare a vincere il più possibile, lasciando solo le briciole agli avversari. Nel 2023, tutti proveranno a detronizzare Super Max.