F1, volano la Ferrari e Leclerc. Vettel drastico su Gp Russia

Altra giornata positiva per la Ferrari nei test di Formula 1 in corso a Barcellona, sul tracciato del Montmelò: dopo il secondo posto di Carlos Sainz nella sessione mattutina (alle spalle di Daniel Ricciardo), nel pomeriggio Charles Leclerc ha primeggiato, ottenendo il miglior tempo della seconda giornata, a solo un decimo dal crono fatto registrare mercoledì da Norris.

F1, test Barcellona: Ferrari sempre tra le prime

Il pilota monegasco ha stabilito il tempo di 1’19″689, il più veloce della giornata, ed ha preceduto l’Alpha Tauri di Pierre Gasly (oltre 145 giri percorsi) e la McLaren di Daniel Ricciardo. George Russell al volante della Mercedes ha chiuso con il quarto tempo.

Carlos Sainz ha ottenuto il quinto tempo della giornata, e dopo i test ha spiegato a Sky: “Sta andando tutto secondo i piani. Conta solo sviluppare la macchina, ai tempi non dobbiamo guardare troppo”. I crono non possono essere ancora indicativi, ma la base di partenza sembra buona per il Cavallino. In casa Mercedes non ha invece cercato il tempo Lewis Hamilton, rimasto nelle retrovie.

F1, test Barcellona: i tempi della seconda giornata

Leclerc, Ferrari, 1’19″689, C3 – 77 giri

Gasly, AlphaTauri, 1’19″918, C4 – 145

Ricciardo, McLaren, 1’20″288, C4 – 126

Russell, Mercedes, 1’20″537, C3 – 64

Sainz, Ferrari, 1’20″546, C3 – 71

Vettel, Aston Martin, 1’20″784, C3 – 72

Perez, Red Bull, 1’21″430, C3 – 76

Mazepin, Haas, 1’21″512, C3 – 41

Albon, Williams, 1’21″531, C3 – 47

Zhou, Alfa Romeo, 1’21″885, C3 – 71

Latifi, Williams, 1’21″894, C3 – 61

Stroll, Aston Martin, 1’21″920, C3 – 55

Schumacher, Haas, 1’21″949, C3 – 66

Ocon, Alpine, 1’22″164, C3 – 124

Bottas, Alfa Romeo, 1’22″288, C3 – 21

Hamilton, Mercedes, 1’22″562, C2 – 40

Guerra in Ucraina, Vettel: “La F1 non deve correre a Sochi, io non andrò”

Sebastian Vettel a margine dei test della Formula 1 a Barcellona è stato categorico sul Gp di Russia a Sochi: “Stamattina sono rimasto scioccato dalle notizie che ho sentito. Penso che sia orribile quello che sta succedendo, e se si guarda il calendario noi abbiamo una gara in programma in Russia. Per quanto mi riguarda, non andrò. Penso che sia sbagliato correre lì. Mi dispiace per le persone, per gli innocenti che stanno perdendo la vita perché vengono uccisi per motivi stupidi sotto una leadership molto strana e folle. Sono sicuro che è qualcosa di cui parleremo nei prossimi mesi”. Il Gp di Sochi è in programma a settembre.

