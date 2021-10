Fabio Capello taglia fuori la Juventus e attacca Gigio Donnarumma

Pesante bocciatura di Fabio Capello nei confronti della Juventus. L’ex tecnico goriziano in un’intervista al Corriere dello Sport non ha usato giri di parole, dopo l’avvio complicato in campionato della Vecchia Signora: “Per me è fuori dal discorso scudetto. E’ già troppo lontana dal vertice e ha tante squadre davanti. E’ un campionato molto combattuto e se devi recuperare punti a Napoli, Milan, Inter e Roma diventa complicato”.

Capello ha silurato anche la Serie A: “Ci sono delle novità interessanti, è vero, ma quando vedo la Premier League sembra un altro sport. E dipende anche dagli arbitri. Mancano arbitri bravi da noi? No, è un fatto di cultura. Da noi ogni contrasto è un fischio, all’estero non buttano la palla fuori neppure con l’uomo a terra. Mi fa ridere quando anche dei miei colleghi in tv per giustificare un fallo dicono “Beh, lo tocca”. Che vuol dire? C’è gente che si tuffa in continuazione, i famosi falli di svenimento… Così non cresciamo di livello”.

Donnarumma questa sera a San Siro potrebbe ricevere molti fischi da parte dei suoi ex tifosi del Milan: “Spero di no, perché è un giocatore della Nazionale che ha dato un contributo fondamentale per il titolo europeo. Ma mi lasci dire una cosa: Donnarumma è stato irriconoscente verso il Milan, andando al Psg. Per tutto ciò che il club aveva fatto per lui e la famiglia quando era ragazzino, avrebbe dovuto comportarsi diversamente”.

Capello ha bocciato Zaniolo come falso nueve: “Perché Zaniolo quel ruolo non lo può fare. Zaniolo deve partire dalla fascia, sprigionare tutta la sua forza fisica, come faceva Savicevic nel mio Milan. Il paragone tra i due non mi sembra azzardato, purché chiaramente Zaniolo torni quello che era prima degli infortuni. Anche lui ha dei colpi di classe e di genio come Dejan”.

OMNISPORT | 06-10-2021 10:20