Covid, Federica Pellegrini interviene nella polemica: la replica

Dalla sua casa veronese, dove sta trascorrendo la quarantena dopo aver appreso di essere positiva al tampone, Federica Pellegrini continua ad aggiornare i suoi followers dal fronte del Covid-19. Con un post sintetico, ma efficace la pluricampionessa olimpica ha deciso di riportare quanto scritto in un dettagliato articolo sulla vicenda relativa alla sua uscita, dettata dall’esigenza di accompagnare la madre Cinzia in auto per sottoporsi a tampone. Come riportato e precisato dalla stessa Divina e per replicare a qualche commento: “Giusto fare i pignoli in questo periodo, ma ero autorizzata dalla dottoressa dell’Asl“.

Federica Pellegrini accompagna la madre a fare il tampone: polemica

Un dettaglio importante, decisivo e che Federica ha tenuto a mettere in risalto per scoraggiare comportamenti non allineati e imprudenti, in una fase delicata.

Con il post sono stati pubblicati altri video che hanno mostrato una Pellegrini con un aspetto più sereno e disteso, nonostante l’apprensione provata nei confronti della mamma, arrivata a Verona per accudire i due bulldog di Federica, Vanessa e Rocky in vista della prevista partenza per Budapest della campionessa.

Diario dall’ottavo giorno di quarantena: la Pellegrini inizia a sentire i gusti

“Buongiorno dall’ottavo giorno di quarantena. Tutto bene. Non ci sono più sintomi strani. Comincio ad annoiarmi, ma manca poco. La mia mamma ha ancora un po’ di febbre che va e che viene, ma è sotto controllo”.

In queste ultime ore, la Pellegrini sta recuperando anche il gusto e l’olfatto, stando a quanto aggiunge sulle storie di Instagram: “Mi sembra di sentire qualche gusto, qualche retrogusto lontanissimo, proprio lontano, lontano”.

VIRGILIO SPORT | 22-10-2020 15:29