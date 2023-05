Ferrari, Carlos Sainz con la gamba fasciata sui social: allarme tra i tifosi di F1, come sta

Lo spagnolo, impegnato nella gara di calcetto benefica a Monte Carlo, immortalato con dei bendaggi alla gamba destra. Popolo della Rossa a lungo in ansia.

24-05-2023 11:49

Come di consueto, alla vigilia del GP di Monaco, si è giocato il World Stars Football Match, gara di calcio a sfondo benefico con protagonisti anche i piloti di F1. La foto di Carlos Sainz fasciato alla gamba ha preoccupato i fan.

F1: World Stars Football Match, un appuntamento tradizionale

Come da tradizione, nella giornata di martedì, è andata in scena, a Monte Carlo, l’evento World Stars Football Match. In campo tanti piloti di F1, impegnati in una partita di calcio che è tradizione nella settimana del GP di Monaco.

Il successo, per la cronaca, è andato alla Nazionale Piloti (4-3 il finale) che, in attacco, ha schierato un tridente di lusso, formato da Pierre Gasly, Charles Leclerc (di casa a Monte Carlo) e Carlos Sainz. Un’ora di gioco abbondante per i ferraristi.

Ferrari, la foto di Sainz ha preoccupato i fan

Su Twitter è apparsa un’immagine che immortalava Carlos Sainz con la gamba destra fasciata. Una foto che ha, immediatamente, preoccupato i tifosi della Ferrari. Un infortunio giocando a calcio prima del GP di Monaco?

Chiaramente, considerate anche le difficoltà che sta vivendo la Ferrari in questo orrido inizio di stagione, sarebbe stato un colpo durissimo per il popolo del Cavallino che si augura, proprio a Monte Carlo, di vedere una Ferrari nuovamente competitiva.

Ferrari, nessun infortunio calcistico per Sainz

Per fortuna, Carlos Sainz non ha subito nessun infortunio alla gamba destra giocando a calcio. Le bende, applicate tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa, erano solo a scopo precauzionale. Niente di cui preoccuparsi, tutto sotto controllo.

Lo spagnolo gode di ottima forma e sarà al via del GP di Monaco al massimo della sua condizione fisica, provando a regalare ai tifosi della Ferrari un risultato importante su uno dei circuiti in cui la Red Bull pare non essere certa di poter dominare.