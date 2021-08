Filippo Ganna, chi è il campione del mondo che ha trascinato all'oro

La bellezza della sua pedalata, pista o strada che sia, non ha precedenti. Filippo Ganna è il campione del mondo che ha saputo dettare il ritmo e interpretare la strategia migliore contro la Danimarca (favorita, ammettiamolo), pur accollandosi il peso e l’onere di aver sfiorato una medaglia nell’individuale su strada, senza strapparla. Merito suo, soprattutto suo è quest’oro. Certo, l’inseguimento a squadre non va sovrapposto, né Ganna è quello che abbiamo ammirato prima che il ciclismo azzurro subisse la debacle che ha affrontato e che ha messo in discussione il ct Davide Cassani.

Il Ganna privato: un campione del mondo senza eccessi

Forse questo tratto, un precedente non proprio di successo, lo rende più umano, quasi simpatico e va letto in profondità con questo nuovo oro che regala anche una mentalità di grande forza. Di un Ganna campione che ha saputo rinascere e trascinare i compagni verso l’oro e il record mondiale quando sembrava che ad ogni sfida si annientasse i record.

La famiglia di Filippo Ganna: il papà ex olimpionico

Figlio d’arte, di Marco Ganna canoista ed ex olimpionico a Los Angeles nel lontano 1984, è cresciuto poco distante dal Lago Maggiore e lì abita la sua famiglia che ha seguito a distanza la gara. Si sono stabiliti qui dove il padre, finanziere, ha sempre lavorato: mamma, papà, sorella (fidanzata con Matteo Sobrero) e la compagna Carlotta Morino più le televisioni – in primis Rai Sport – che hanno voluto filmare l’esplosione di gioia e la videochiamata in diretta alla famiglia di Filippo prima della cerimonia di consegna delle medaglie.

Il papà, riporta la Gazzetta, lo descrive come “un altruista. Ha il cuore in mano. Qualsiasi cosa gli dici di fare, non ci sono problemi. Glielo abbiamo insegnato mia moglie Daniela e io. Abbiamo una casa a Vignone nel bosco (ora Filippo si è trasferito ad Ascona, nel Canton Ticino) e anche il durante il lockdown ci ha sempre dato una mano. Dal taglio della legna alla siepe, facciamo tanti lavori manuali. È diventato molto bravo a far grigliate. Durante il lockdown, ogni settimana c’era un giorno di riposo assoluto e tutta la famiglia faceva qualcosa assieme”.

La fidanzata di Ganna: Carlotta Morino e la passione per i Lego

Fidanzato con Carlotta da nove anni, sono entrambi appassionati ma non amano parlare delle due ruote e dei suoi impegni quando sono assieme, nonostante si siano incontrati proprio ad una gara anni fa. Ora, quando arriverà il momento di rivedersi, però, qualche occasione di parlare di quest’oro storico per l’Italia e il ciclismo ci sarà sicuramente. Magari durante l’ennesima costruzione con i Lego, una delle sue intramontabili passioni.

VIRGILIO SPORT | 04-08-2021 16:32