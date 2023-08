Dove vedere Fiorentina-Rapid Vienna in tv e in streaming e le probabili formazioni

La Fiorentina scenderà in campo all'Artemio Franchi per cercare di ribaltare la sconfitta subita nel match d'andata contro il Rapid Vienna: il programma della sfida.

30-08-2023

Novanta minuti per conquistare l’Europa, o anche di più. La Fiorentina dovrà ribaltare la sconfitta per 1-0 del match d’andata contro il Rapid Vienna per ottenere il pass per i gironi della Conference League. Il rigore di Grull ha complicato i piani alla squadra di Italiano, che ha però ancora una grande chance per rimettere tutto a posto. Dopo la finale della scorsa edizione, persa contro il West Ham, l’accesso alla prima fase è l’obiettivo minimo per cercare poi di coltivare il sogno del trofeo. Il club di Commisso è tra i più blasonati in questa competizione e un eventuale eliminazione ai playoff sarebbe un vero e proprio colpo di scena.

Come arriva la Fiorentina alla sfida

La Fiorentina in queste ultime due settimane ha mostrato due facce. La prima sorridente contro il Genoa, nel match d’esordio in questa nuova stagione di Serie A, la seconda piatta, come contro il Rapid Vienna e il Lecce. Nell’ultima partita i viola hanno mostrato un calo fisico soprattutto nel secondo tempo, con la rimonta salentina dopo l’iniziale doppio vantaggio firmati da Nico Gonzalez e Duncan. Dai piedi (e della testa) dell’argentino, il più in forma degli undici titolari, dipende il futuro della squadra.

Dove vedere Fiorentina-Rapid Vienna

Il fischio d’inizio del match di ritorno tra Fiorentina e Rapid Vienna è atteso per le 20.00 all’Artemio Franchi. La gara sarà trasmessa in diretta da Sky Sport e in chiaro su TV8. Il match si potrà seguire anche in streaming su Sky Go, Now Tv e sul sito di TV8.

Fiorentina-Rapid Vienna, le probabili formazioni

Una cosa è certa, il modulo. Italiano continuerà con il 4-2-3-1 nonostante le difficoltà delle ultime partite. Nel secondo match contro il Rapid in porta dovrebbe rientrare Terracciano dopo il riposo in campionato, con esordio di Christensen. In difesa Ranieri è in vantaggio per far coppia con Milenkovic. Sulla sinistra è vivo il ballottaggio tra Biraghi e Parisi, con il capitano leggermente favorito. Mediana affidata alla qualità di Arthur e alla fisicità di Mandragora, con Duncan pronto ad insidiarlo. A completare la trequarti con Nico Gonzalez e Bonaventura, dovrebbe esserci Brekalo, favorito su Sottil. In attacco è sfida a due tra Nzola e Beltran.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All: Italiano

RAPID VIENNA (4-3-3): Hedl; Schick, Hofmann, Querfeld, Auer; Oswald, Kerschbaum, Sattlberger; Seidl, Burgstaller, Grüll. All: Barisic