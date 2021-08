Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci a Capri: ritorno al passato

Il ritratto pubblicato sul suo account Instagram, concentrazione di commistione tra ciò che è pubblico e un pizzico di privato con milioni di seguaci, aveva suggerito che qualcosa di più si fosse palesato in quel di Capri. E così è stato, in fondo: Flavio Briatore, imprenditore nel settore dell’intrattenimento ed ex manager di F1, ha raggiunto a Capri l’ex moglie, la conduttrice e modella Elisabetta Gregoraci, innescando un corto circuito mediatico di quelli che solo loro due, la coppia più ammirata e discussa dello showbiz italiano, è capace di provocare. Una piccola pausa, prima dell’arrivo del manager in Costa Smeralda, in Sardegna.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore a Capri: il motivo

Eleganti, ammirati e sorridenti si sono offerti ai fotografi in occasione del Galà organizzato da Unicef per LuisaViaRoma nella splendida cornice caprese della Certosa di San Giacomo: un evento mondano, in questa estate di pandemia, con uno scopo umanitario e filantropico. L’immagine che li ritrae all’evento li mostra sereni e in sintonia; quasi sembra che si tratti della coppia che aveva fatto sognare quando la giovanissima Elisabetta, reduce anche da un periodo personale complicato, aveva sposato il manager Briatore a Roma in una cerimonia da sogno e iniziato una vita matrimoniale all’insegna della famiglia (e degli impegni professionali di lui), nel lontano 2008.

Il matrimonio da sogno, poi la rottura Briatore-Gregoraci

Nozze celebrate con la convinzione che si realizzasse qualcosa di solido e di eterno, come in effetti continuano a ribadire entrambi anche se oggi sono formalmente divorziati. Ma questa distanza che si è aggiunta e che, ha ribadito la Gregoraci, è incolmabile è stata superata per il bene di Nathan Falco, il bambino nato dal loro rapporto e che oggi è sostenuto da genitori presenti e affettuosi.

La seconda proposta di matrimonio di Briatore

Anche durante le fasi meno gradevoli del GF Vip, a cui Elisabetta ha reso parte esponendo de facto anche la loro vita privata e le dinamiche della loro separazione, è stata ribadito in ogni forma la centralità nel loro rapporto oggi la volontà di mantenere serenità e unione, nonostante tutto, per il bene di Nathan. Da genitori separati, perché la Gregoraci ha rifiutato la seconda proposta di matrimonio di Briatore che, forse, continua a coltivare il desiderio di ricucire con l’ex moglie e riunire la sua famiglia. Anche con questi piccoli gesti di cura e presenza.

VIRGILIO SPORT | 04-08-2021 08:27