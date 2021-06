Foden: "Vorrei essere magico come Gascoigne"

Il talento dell’Inghilerra e del Manchester City Phil Foden è pronto per un grande Europeo: “La qualità è molto alta, con tanti giocatori che possono giocare ai massimi livelli, come abbiamo visto quest’anno e in piu’ con l’esperienza di gente del calibro di Kane ed Henderson. Sembriamo davvero forti in questo torneo e perche’ no? Potremmo vincerlo”, ha detto dal ritiro della Nazionale dei Tre Leoni.

“I miei capelli ricordano Gascoigne? Non mi dispiace affatto, era un grande giocatore, un calciatore incredibile. Non sarebbe male se portassi un po’ delle sue magie sul campo”.

OMNISPORT | 08-06-2021 19:17