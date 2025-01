Adelaide, Fognini si ritira in lacrime: Australian Open a rischio. Da Brisbane ad Auckland è già allarme infortuni

L’azzurro costretto al ritiro dopo soli cinque game contro il francese Bonzi, a rischio per Melbourne. Infortuni anche per Opelka a Brisbane e Osaka ad Aukland: le finali decise a tavolino

La stagione 2025 non è ancora cominciata ed è già allarme infortuni per il mondo del tennis. L’ultimo in ordine di tempo e quello che preoccupa maggiormente i tifosi italiani è quello accusato da Fognini nel corso del match di qualificazione al torneo di Adelaide.

Fognini: solo cinque game ad Adelaide

Fabio Fognini ha deciso di cominciare la sua marcia verso gli Australian Open provando le qualificazioni al torneo di Adelaide. Un modo per cominciare la stagione e prendere confidenza con il cemento e il caldo australiano. Purtroppo però le cose non sono andate come sperate. L’azzurro infatti è rimasto in campo solo per cinque game contro il francese Benjamin Bonzi, poi un problema al piede destro che lo ha costretto a ricorrere subito al medical timeout. Ma neanche l’intervento dei sanitari ha risolto la situazione, Fognini è stato costretto al ritiro e non ha trattenuto le lacrime di dolore. Ora per lui è a rischio anche la possibilità di partecipare agli Australian Open.

Australian Open, sei italiani nelle qualificazioni

Domani comincia ufficialmente gli Australian Open con le qualificazioni per il torneo. L’Italia ha sei azzurri presenti nel tabellone maschile e 4 in quello femminile. Tra i ragazzi spicca senza dubbio Mattia Bellucci che ha dimostrato di saper fare bene sulle superfici veloci e spera in una stagione ad alto livello. Per lui la sfida con l’australiano Marinkov. Sarà derby invece tra Francesco Passaro e Giulio Zeppieri. Dopo la United Cup, Matteo Gigante cerca di fare bene anche a Melbourne ma sulla sua strada un confronto complicato con il dominicano Nick Hardt. A completare il quadro ci sono anche Gianluca Mager contro lo statunitense Holt e Federico Arnaboldi contro il rappresentante di Taipei, Tseng.

In campo femminile è arrivata la rinuncia di Martina Trevisan, fermata da problemi fisici. Sara Errani è chiamata a un tour de force anche a Melbourne. In singolare cerca la qualificazione sfidando al primo turno la russa Alina Korneeva ma per lei ci saranno impegni anche in doppio con Jasmine Paolini e in misto con Andrea Vavassori. Ai nastri di partenza anche Lucrezia Stefanini contro la spagnola Romero Gormaz, Nuria Brancaccio contro la tedesca Korpatsch e Giorgia Pedone contro la rumena Bulgaru.

Il 2025 comincia all’insegna degli infortuni

Neanche il tempo di dare il via alla stagione e già comincia l’allarme infortuni el mondo del tennis. Le due finali in programma oggi tra ATP e WTA, infatti, non sono state decise dal campo ma dai problemi fisici. Lo statunitense Reilly Opelka, all’ennesimo rientro dopo un infortunio, ha retto solo cinque giochi nella finale contro il ceco Jiri Lehecka prima di alzare bandiera bianca a Brisbane. Un peccato visto che lo statunitense si era reso protagonista di un torneo super nel corso del quale aveva battuto Arnaldi, Djokovic e la stella nascente Mpetshi Perricard.

Ancora infortuni a condizionare la carriera anche di Naomi Osaka, la giapponese sembra non trovare pace dai problemi fisici e ad Auckland dopo aver perso il primo set contro la danese Clara Tauson è costretta a rinunciare, lasciando il titolo alla sua avversaria.

Si tratta di infortuni che si vanno ad aggiungere ad altri già registrati negli ultimi giorni. Il più chiacchierato è quello del tedesco Zverev, numero 2 del mondo, che ha deciso di non giocare il suo ultimo match alla United Cup contro il Kazakistan. Per lui però la partecipazione a Melbourne non dovrebbe essere a rischio. Ritiro anche per Dimitrov che ha rinunciato alla sua partecipazione a Brisbane, mentre Machac si è ritirato nel corso della semifinale con Fritz in United Cup.