Per l'ultrà emiliano, ricovero in ospedale e una decina di punti all'arcata sopraccigliare. Il Novara: "Benalouane voleva solo difendere il nostro presidente. Servizio di sicurezza inadeguato"

27-03-2023 19:30

Follia, in Serie C, al termine della partita del girone A tra Piacenza (ultimo in classifica e alla disperata ricerca di un posto playout) e Novara, disputatasi ieri pomeriggio – domenica 26 marzo – e conclusasi su punteggio di 1-1. Protagonista dell’accaduto, nel parcheggio dello stadio “Leonardo Garilli”, il difensore della formazione ospite Yohan Benalouane, esperto difensore trentacinquenne, tunisino di nazionalità francese, ben noto a tutto il calcio italiano ma anche oltremanica, per aver vestito – negli anni – le maglie di Parma, Atalanta, Leicester City, Fiorentina, Nottingham Forest e Aris Salonicco, in Grecia.

Novara, follia Benalouane in Serie C: pugno a tifoso del Piacenza

Nel calciomercato invernale di gennaio 2018, Benalouane andò pure vicino a indossare la maglia dell’Inter. Ebbene, il difensore franco-tunisino si è azzuffato con gli ultras del Piacenza. Solo che, per una volta è stato il giocatore ad aggredire con un cazzotto un tifoso, per l’appunto un ultrà avversario molto conosciuto ai colori biancorossi, mandandolo all’ospedale (dopo i soccorsi immediati della Croce Rossa) in cui è stato medicato con una decina di punti all’arcata sopraccigliare.

Piacenza-Novara: ultrà in ospedale, Benalouane in questura

La colluttazione sarebbe nata dopo che il difensore si era recato nell’auto del compagno di squadra Francesco Galuppini per recuperare alcuni effetti personali. Lì è stato avvicinato dal gruppetto della curva piacentina, evidentemente delusi dalla mancata vittoria. E la reazione è stata immediata. Secondo ricostruzioni incrociate, Benalouane avrebbe reagito a un presunto tentativi di agguato degli ultras piacentini contro la macchina del presidente dei piemontesi Massimo Ferranti.

Serie C: i tifosi del Piacenza bloccano il pullman del Novara fino a sera

A quel punto, Benalouane è stato accompagnato dalle forze dell’ordine alla locale questura piacentina per accertamenti e ci è rimasto fino a tarda serata. Nel frattempo, il pullman dei giocatori del Novara è stato bloccato fino alle 21 dai tifosi piacentini (nel mentre radunatisi in gran numero nel parcheggio antistante il “Garilli”) per un fine partita particolarmente movimentato e, va detto, davvero poco edificante. Nelle ultime ore, è quindi arrivato il comunicato ufficiale del Novara Football Club, che recita: