F1, Gp Las Vegas: info, orari, dove vederlo in tv e in streaming

Al via il week end del Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento stagionale con la Formula 1. Sale l'attesa per i piloti che gareggeranno sul suggestivo Las Vegas Strip Circuit

17-11-2023 11:50

Fin da bambina il calcio è la mia passione e scrivere di questo sport, Parola dopo parola, è motivo d'orgoglio per lasciare il segno raccontando le emozioni che solo il “pallone” sa regalare. Indago, scandaglio, analizzo e creo contenuti Essere giornalista non è solo un lavoro ma un sogno da realizzare e apprezzare ogni giorno.

Il penultimo appuntamento del campionato mondiale di Formula 1 è entrato nel vivo, a dire il vero non al meglio per la questione tombino nelle fp1, con il Gran Premio di Las Vegas su un nuovissimo circuito in Nevada dove il circus torna dopo 41 anni dall’ultima volta, nel biennio 81-82.

Il weekend all’insegna della velocità sul circuito Las Vegas Strip è partito alle prime luci dell’alba di venerdì e si concluderà domenica, quando negli Stati Uniti sarà ancora notte. Dopo le prime sessioni di prove libere, FP1 e FP2, l’attenzione si concentra sulle FP3 e sulle qualifiche, previste per le prime ore del giorno in Italia. Sveglia alle 7 per gli appassionati per la sfida sul suggestivo tracciato di Las Vegas.

Il weekend a Las Vegas non ha avuto un buon inizio. La vettura della Ferrari guidata da Carlos Sainz è stata gravemente danneggiata a causa di un impatto con un tombino lungo il circuito. A seguito di questo incidente, lo spagnolo non ha potuto partecipare alla seconda sessione di prove libere (FP2).

Ai microfoni della mix zone il team principal Ferrari, Fred Vasseur ha espresso forte disappunto riguardo l’incidente:

La monoscocca è completamente danneggiata, insieme al motore e alla batteria. È inaccettabile. Abbiamo avuto paura per Carlos dato il duro impatto. È stato un danno enorme e siamo fortunati che Carlos non si sia fatto nulla. Dobbiamo distinguere l’aspetto sportivo dallo show, infatti finora il contorno è stato fantastico, ma questo non deve distogliere l’attenzione dell’aspetto sportivo. Sono sotto choc e molto arrabbiato. Forse sarebbe meglio su queste piste nuove avere anche altre categorie per provare insieme il circuito.

Sentimento opposto, invece, per il team principal della Mercedes Toto Wolff: