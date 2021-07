Francesco Molinari salta i Giochi di Tokyo

E’ arrivata una brutta notizia per il golf italiano: Francesco Molinari si è infortunato. L’entità del problema ma non è stata precisata ma quel che è certo è che il 38enne golfista torinese dovrà saltare i Giochi olimpici di Tokyo 2020. Ecco il comunicato del Coni.

“Francesco Molinari è costretto a rinunciare a Tokyo 2020. L’azzurro del golf ha riportato un infortunio nei recenti impegni agonistici che non gli consentirà di recuperare in tempo per partecipare all’evento a cinque cerchi. L’Italia Team ha chiesto di poter sostituire Molinari con Renato Paratore e attende il via libera da parte della Federazione Internazionale per effettuare la sostituzione”.

Chicco ieri è rimasto escluso dalle ultime due giornate del British Open, guarda caso proprio il Major che aveva vinto tre anni fa. Sul green del St. George’s Golf Club, dopo aver completato un buon primo giro di 68 colpi, non ha passato il taglio poiché al secondo giro ha totalizzato 74 colpi.

OMNISPORT | 17-07-2021 17:24