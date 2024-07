Francia e Spagna in semifinale, Sinner agli ottavi

Oggi in campo Inghilterra-Svizzera (ore 18) e Olanda-Turchia (ore 21)

La prima semifinale degli Europei di calcio in Germania e’ Francia-Spagna. I Bleus hanno battuto 5-3 ai rigori il Portogallo dopo supplementari finiti 0-0, mentre le Furie Rosse hanno eliminato 2-1 la Germania nell’overtime. Oggi in campo Inghilterra-Svizzera (ore 18) e Olanda-Turchia (ore 21). A Wimbledon Sinner conquista gli ottavi battendo Miomir Kecmanovic con un netto 6-1, 6-4, 6-2 in poco piu’ di un’ora e mezza. Domenica affrontera’ il vincente Denis Shapovalov o Ben Shelton, impegnati oggi nel match rinviato per pioggia. Sempre oggi in campo anche Musetti e Fognini. “Sono soddisfatto della mia prestazione, negli anni ho imparato a fare amicizia con l’erba, essere felici sul campo e’ la cosa piu’ importante”, ha commentato Sinner.