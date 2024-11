Serie B, c’è Frosinone-Palermo: i big match e dove vederli in tv e in streaming

Con l'anticipo Frosinone-Palermo si apre il sipario sul 13° turno di Serie B: domani tocca a Pisa e Sassuolo, domenica allo Spezia

La 13^ giornata del campionato di Serie B si apre questa sera, alle ore 20.30, con l’anticipo Frosinone-Palermo, una gara che avrebbe dovuto rappresentare uno scontro diretto per la promozione in Serie A, trasformata, per il pessimo andamento del Frosinone e per quello altalenante del Palermo, in un match tra due squadre che non possono più sbagliare.

Serie B, 13^ giornata, Frosinone-Palermo

Il Frosinone attende la visita del Palermo allo stadio “Stirpe”, un tempo alleato dei gialloblù, quest’anno uno dei principali “nemici” della squadra prima affidata a Vincenzo Vivarini e ora a Leandro Greco, promosso dalla Primavera per provare a salvare la categoria (2 pareggi nei primi 180 minuti di gestione, ottenuti nelle trasferte a Bolzano e Catanzaro).

Il Frosinone è obbligato a vincere per sbloccare il deficitario andamento interno: tra le mura amiche sono arrivati 4 pareggi e 2 sconfitte, l’unica vittoria è maturata il 27 settembre a Cittadella (1-2).

Non può certo sorridere il Palermo, ottavo in classifica con 9 punti in meno del Pisa capolista. La sconfitta interna col Cittadella ha nuovamente gettato ombre sull’operato di Alessio Dionisi, che gode ancora della fiducia della proprietà, meno di quella dei tifosi rosanero.

Una sola vittoria nelle ultime cinque giornate (il 2-0 alla Reggiana del 26 ottobre) e solo 5 punti sui 15 a disposizione. In trasferta, il Palermo ha ottenuto le stesse vittorie delle gare al “Barbera”: 2 su 4, battendo la Cremonese (0-1) e il Sudtirol (1-3).

Serie B, i big match della 13^ giornata

La 13^ giornata del campionato di Serie B proseguirà domani con 5 gare in programma. Spicca Pisa-Sampdoria (ore 15), con i nerazzurri di Pippo Inzaghi chiamati a confermarsi in vetta (+2 sul Sassuolo atteso dall’insidiosa trasferta a Bolzano e +3 sullo Spezia, domenica a Castellammare di Stabia).

Il Pisa è in serie utile da 5 giornate (3 vittorie e 2 pareggi) e sta resistendo alla spinta alle spalle del Sassuolo (13 punti nelle ultime 5 uscite) e dello Spezia (stessi punti della capolista nelle recenti 5 partite). La Sampdoria sta provando a inserirsi nel plotone di squadre in zona playoff, ma il passo falso interno contro il Brescia (0-1) ha frenato la risalita degli uomini di Sottil, a un punto dall’ottavo posto occupato dal Palermo.

Da segnalare il derby lombardo Mantova-Cremonese, con i virgiliani un po’ in affanno nell’ultimo periodo (complice un calendario particolarmente proibitivo, con Sampdoria, Palermo e Sassuolo affrontate una dietro l’altra), e la Cremonese reduce dal flop nell’esame di maturità contro il Pisa (1-3).

Chiuderà il programma della 13^ giornata (senza posticipi al lunedì, per favorire la partenza dei calciatori impegnati con le nazionali) il “derby del Sud” Salernitana-Bari, in campo domenica alle 17.15. I campani hanno avuto grosse difficoltà a fare punti all’Arechi (l’ultima vittoria risale al 27 agosto, 3-2 alla Sampdoria) e nelle ultime 4 giornate hanno collezionato solo 2 punti. Il Bari, invece, è la squadra che pareggia di più: già 8 segni “X” in campionato, 6 consecutivi, per un’imbattibilità che dura da 10 giornate. Le due tifoserie sono gemellate da anni: si attende una cornice di pubblico importante.

Serie B, il programma della 13^ giornata

La 13^ giornata del campionato di Serie B 2024/25 si apre stasera con l’anticipo Frosinone-Palermo e si concluderà domenica 10 novembre, senza i posticipi del lunedì. Di seguito, il programma completo:

Frosinone-Palermo venerdì 8 novembre ore 20:30

Brescia-Cosenza sabato 9 novembre ore 15

Modena-Carrarese sabato 9 novembre ore 15

Pisa-Sampdoria sabato 9 novembre ore 15

Sudtirol-Sassuolo sabato 9 novembre ore 15

Mantova-Cremonese sabato 9 novembre ore 17:15

Cittadella-Cesena domenica 10 novembre ore 15

Juve Stabia-Spezia domenica 10 novembre ore 15

Reggiana-Catanzaro domenica 10 novembre ore 15

Salernitana-Bari domenica 10 novembre ore 17:15

Serie B, dove vederla in diretta tv e streaming

Tutte le 390 partite del campionato di Serie B 2024-2025 (più playoff e playout) saranno trasmesse in diretta streaming e in esclusiva su DAZN. Non sono previste trasmissioni in chiaro e gratuite: DAZN è l’unica piattaforma per seguire l’intera stagione del torneo cadetto.