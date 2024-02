Frosinone-Roma, moviola: l’arbitro salvato dal Var, cosa è successo

La prova di Giua allo Stirpe analizzata ai raggi X, il fischietto sardo ha ammonito tre giocatori. ha negato un rigore e ne ha concesso un altro

19-02-2024 08:00

Non si prende la scena, non dà nell’occhio ma si sta confermando sempre più affidabile l’arbitro Giua, scelto da Rocchi per il derby Frosinone-Roma. Reduce da tre ottime prove in Lecce-Fiorentina, Genoa-Torino ed Empoli-Monza, il fischietto sardo è pignolo anche troppo sul regolamento, poco propenso al dialogo e dal cartellino facile ma anche con grande personalità ma come se l’è cavata ieri allo Stirpe?

I precedenti di Giua con Frosinone e Roma

Erano tre le gare dirette da Giua con protagonisti i giallorossi e in tutte e tre le occasioni la Roma ha vinto la partita. 2 gare nella stagione 22/23 (Roma-Udinese, 3-0) (Roma-Fiorentina, 2-0); 1 nella stagione 19/20 (Roma-Spal, 3-1). Per i giallazzurri erano 6 i precedenti con il fischietto sardo: 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Giua ha ammonito tre giallorossi

Coadiuvato dagli assistenti Berti e Vivenzi con Marcenaro IV uomo, Di Paolo al Var e Abbatista all’Avar, l’arbitro Giua ha ammonito tre giocatori, entrambi della squadra di De Rossi: 40′ Huijsen (R), 65’ Mancini (R ) e 76′ Azmoun (R)

Frosinone-Roma, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 4’ Kaio Jorge va giù nell’area di rigore della Roma, ma calciando il pallone colpisce anche la gamba di Huijsen: è il brasiliano il primo a commettere fallo. Al 77’ Baldanzi calcia verso la porta e Okoli ferma il tiro con il braccio che non è attaccato al corpo, per Giua non è rigore ma l’arbitro viene richiamato dal Var all’On Field Review e assegna il penalty alla Roma, trasformato poi da Paredes per lo 0-3 finale di Frosinone-Roma.