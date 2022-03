Fuggi fuggi dal Chelsea: tutte le occasioni per Juve, Milan e Inter

13-03-2022 11:27

Che ne sarà del Chelsea? Le sanzioni contro Abramovich, uno degli oligarchi vicini a Putin, rischiano di avere ripercussioni pesanti sul club londinese, il cui stesso futuro è a rischio, visto che la cessione è stata congelata. In cassa, infatti, non ci sono soldi sufficienti per pagare le spese, in primis stipendi ma anche trasferte, organizzazione delle gare e altro, fino a fine stagione. Disarmanti le parole del tecnico Tuchel nell’ultima conferenza stampa: “Non sappiamo neppure se potremo rifornire di benzina il pullman della squadra”.

Abramovich, la decisione ufficiale della Premier

Il presidente Abramovich, che si è dimesso dalla presidenza subito dopo lo scoppio della guerra in Ucraina affidando la gestione alla fondazione benefica del club, aveva dichiarato che avrebbe devoluto tutto il ricavato della cessione alle vittime della guerra in Ucraina. Al momento però tutto è congelato. La Premier League, infatti, ha ufficialmente squalificato Abramovich dal ruolo di direttore del Chelsea. Fino al 31 maggio ai Blues sarà concesso di allenarsi e disputare partite attraverso una licenza del governo. E poi?

Caos Chelsea, possibile svincolo per i calciatori

Le tante stelle della squadra si stanno interrogando sul proprio futuro. Se la situazione di crisi dovesse perdurare (il club non ha riserve di cassa sufficienti neppure per pagare gli stipendi di questo mese), entro due mesi i calciatori potrebbero ottenere lo svincolo d’ufficio. In estate, insomma, potrebbero liberarsi tutti a parametro zero. Un dramma sportivo per il Chelsea e i suoi tifosi, delle occasioni d’oro per tuttte le altre squadre di vertice. E anche i club italiani, Juventus, Inter e Milan in primis, seguono con interesse l’evoluzione della vicenda.

Chelsea in bilico, tutte le occasioni di mercato

Alcuni calciatori si sono già promessi ad altre big d’Europa. Christensen e Azpilicueta sembrano destinato al Barcellona, Rudiger al Real Madrid. E gli altri? Alla Juventus piacciono Jorginho ed Emerson Palmieri, ma un pensierino i bianconeri potrebbero farlo pure per Pulisic. L’Inter, ovviamente, monitora da vicino la situazione Lukaku: il bomber belga “rischia” di tornare gratis. Il Milan potrebbe fiondarsi su un difensore come Sarr o su un trequartista come Ziyech. Ma ci sono altre questioni controverse. La Roma, ad esempio, può ottenere vantaggi dalla situazione Abraham.

