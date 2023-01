08-01-2023 12:02

Dalla partita della vita contro il Napoli alla clamorosa stecca col Monza. Il derby lombardo nella tana dei brianzoli, un inedito in massima serie, ha regalato solo amarezze agli interisti. La rimonta scudetto, avviata col successo sulla squadra di Spalletti, subito frenata dal 2-2 dell’U-Power Stadium. E oltre al danno in classifica, sono arrivate le beffe. Dall’esultanza “stile Teocoli” di Adriano Galliani agli insospettabili insulti social di lady Berlusconi, l’Onorevole Marta Fascina, passando per il “forza Napoli” urlato da Armando Izzo in diretta su Instagram.

La pazza esultanza di Galliani dopo il 2-2 all’Inter

Le immagini di Dazn e di Sky, subito dopo la rete del pari del Monza, hanno colto Adriano Galliani in una delle sue “classiche” esultanze sfrenate. L’uomo mercato del Monza, col volto sfigurato dall’emozione e uno strano labiale connaturato a un urlo primordiale (“Milan, Milan, Milan…”) ha ricordato a molti le magistrali imitazioni che dello stesso Galliani fa spesso Teo Teocoli. Del resto, quella contro l’Inter per un dirigente che ha fatto per decenni le fortune dei rossoneri non sarà mai una partita come le altre.

L’insulto agli interisti (poi rimosso) di Marta Fascina

Se l’incontenibile esultanza di Galliani avrà fatto sorridere persino qualche interista, non ha affatto provocato buonumore la reazione social dell’Onorevole Marta Fascina, parlamentare della Repubblica eletta in quota Forza Italia, nonché membro della commissione Difesa, ma soprattutto fidanzata di Silvio Berlusconi: “Interista vaff…”. Un insulto bello e buono, diventato virale sul web prima della frettolosa cancellazione da parte della stessa Fascina, a frittata ormai avvenuta.

Monza-Inter, Izzo grida “forza Napoli” dagli spogliatoi

Molto popolare sul web anche l’urlo di Armando Izzo, difensore del Monza, dagli spogliatoi dell‘U-Power Stadium subito dopo il match con l’Inter. Un “forza Napoli” a squarciagola in diretta Instagram che ha strappato sorrisi soprattutto ai sostenitori partenopei Ancora forte l’emozione per il big match di tre giorni prima a San Siro, vinto dai nerazzurri sui partenopei, non senza polemiche, grazie a una rete di Dzeko in avvio di ripresa.

Galliani, lady Berlusconi, Izzo: interisti amareggiati

Sono soprattutto gli insulti di lady Berlusconi ad aver scatenato un vespaio di polemiche. “Ecco perché la fanno stare sempre in silenzio….”, scrive Anna. “Mamma mia che livello basso…”, aggiunge Monica. “Invece il Presidente del Senato è una gran brava persona…”, la replica di un supporter del Monza, con riferimento all’interista La Russa. “No ma é Teo Teocoli al 100% questo”, twitta LaLalla con riferimento a Galliani. “Scusatemi ma ieri ho visto più scattante Galliani in tribuna che Lukaku in campo…”, il sarcasmo di Ciro. Quanto a Izzo, “evidentemente ai tifosi del Napoli brucia ancora”, scrive risentita Adele.