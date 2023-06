Gallinari, l'addio più triste: via da Boston senza averci mai giocato

L'azzurro è stato inserito in una mega trade che ha comportato il suo addio ai Celtics e una nuova, possibile, avventura ai Wizards. Da non escludere l'Europa.

22-06-2023 08:30

Una notizia shock. Danilo Gallinari, di fatto, è un ex Boston Celtics. L’azzurro è stato inserito in una mega trade ed è stato ceduto ai Washington Wizards.

Gallinari, via da Boston senza averci mai giocato

Lo scorso gennaio, Danilo Gallinari, reduce da un brutto infortunio, dichiarava: “Sta andando tutto molto bene. Stiamo lavorando sodo tutti i giorni, sono molto contento, la luce in fondo al tunnel c’è ma in realtà c’è sempre stata, non so ancora quando ritornerò in campo, ma è certo che ritornerò”.

Un rientro certo e, per giunta, con la gloriosa maglia dei Boston Celtics. Dopo aver esercitato l’opzione per restare a Boston (6,8 milioni di dollari), il Gallo ha saputo che non avrà l’occasione di giocare un solo minuto con la canotta biancoverde, essendo stato spedito a Washington.

NBA, Boston non manda via solo Gallinari

I Celtics hanno deciso di puntare forte su Kristaps Porzingis e, per arrivare al lettone dei Wizards, hanno scelto di sacrificare la loro stella Marcus Smart (Difensore dell’Anno NBA 2021/22) e altre seconde linee, tra cui Danilo Gallinari. Nella trade è stata coinvolta anche Memphis dove andrà a giocare proprio Marcus Smart.

Il Gallo, invece, è stato spedito nella capitale in una franchigia che è in piena rifondazione dopo l’addio di Bradley Beal, finito a Phoenix.

Gallinari, il futuro è tutto da scrivere

Ora c’è da capire se Danilo Gallinari deciderà o meno di giocare con i Wizards. Classe 1988, potrebbe anche prendere in considerazione l’idea di chiudere la sua lunga avventura in NBA (iniziata nel 2008 a New York) e guardarsi attorno per un clamoroso ritorno in Europa.

In tanti sognano di rivederlo in maglia Olimpia Milano, la squadra in cui è diventato una vera e propria stella. Chiaramente, molto dipenderà dalle sue condizioni fisiche. Il Gallo è fermo da tanto tempo ma la sua classe non è mai stata in discussione.