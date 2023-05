Il tecnico del Genoa a Sky Sport: “Serve pazienza, non dobbiamo avere frenesia in gare. E questo la squadra lo ha acquisito partita dopo partita”

01-05-2023 14:42

A pochi minuti dal fischio d’inizio della gara del campionato di Serie B tra Sudtirol e Genoa, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato Alberto Gilardino (tecnico dei liguri).

Ecco le dichiarazioni di Gilardino: “Dobbiamo pensare solo a partita di oggi, affrontiamo una squadra che sta facendo un ottimo campionato con un allenatore che conosce bene la categoria. È stato un bel sogno, in questi mesi, mettersi a confronto con questi ragazzi: è stata fiducia reciproca. Mancano poche partite ora a fine della gara, noi vogliamo fare una grande gara e siamo pronti”. Prosegue poi ancora l’ex attaccante del Milan: “La disponibilità dei ragazzi nei miei confronti, sia nelle gare che negli allenamenti. È un gruppo maturo, ho grande fiducia nei ragazzi”.

In chiusura ancora un commento: “Mancano poche gare, la preparazione a livello mentale è determinante. Serve pazienza, non dobbiamo avere frenesia in gare. E questo la squadra lo ha acquisito partita dopo partita”.