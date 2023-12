Genoa-Juventus, Adani parla di lupi e servi: messaggio per Allegri?

Lele Adani pubblica una storia in cui usa una metafora che adombra una potenziale critica alla Juventus e al modo in cui viene trattata e raccontata sui media. Torna il tormentone del servilismo, stoccata anche ad Allegri?

16-12-2023 20:27

Lele Adani riaccende la polemica con la Juventus anche se in maniera implicita e lasciando alleggiare nell’aria una larvata (ma mica tanto) stoccata al sistema mediatico, reo a suo dire – o meglio, insinuare – di usare i guanti di velluto con i bianconeri, anche davanti a momenti di flop.

Juve frenata dal Genoa, la partita che ha scatenato Adani

L’occasione sembra data dal match in casa del Genoa che la squadra di Allegri ha disputato ieri, pareggiando 1-1. I bianconeri hanno fallito il sorpasso in classifica ai danni dell’Inter, che staziona in vetta per ora con un vantaggio di un punto in attesa che i nerazzurri affrontino domani all’Olimpico la Lazio.

Una Juve ben poco incisiva quella vista al Ferraris di Genova (“Dovevamo essere più cattivi nelle occasioni“, ha riconosciuto Allegri a fine partita), e su cui hanno pesato anche delle controversie arbitrali come il fallo di mano di Bani sul cross di Cambiaso, non giudicato passibile di rigore né dall’arbitro Massa né dal Var.

Adani rispolvera il tormentone sul servilismo e usa una metafora

Allegri non ha cavalcato più di tanto la polemica, ma Adani sì. E non certo riguardo agli episodi del match, ma concentrandosi sul quadro generale. Con addosso una maglietta con una sua frase virale, ovvero “Ma a livello di servilismo come siamo messi?“, l’ex calciatore ed oggi opinionista ha usato una metafora per attaccare i media e il loro modo di raccontare il calcio, in particolare le vicende della Juventus:

"[Il lupo] è 25% più intelligente del cane ed è l'unico animale che non obbedisce all'addestramento. Se non obbedisce all'addestramento significa che è più intelligente dell'essere umano, perché l'umano obbedisce a qualsiasi addestramento che gli viene imposto. La tigre e il leone possono essere più forti ma non vedrai mai un lupo in un circo".

A cosa si riferiscono le criptiche parole di Adani? Il fatto che il video sia stato pubblicato qualche ora dopo Genoa-Juventus, la maglietta e il topos del servilismo fanno propendere per la polemica dell’ex volto della Bobo TV riguardo una presunta indulgenza mediatica nei confronti della Juve.

Da dove nasce il tormentone sul servilismo di Adani

Tutto è partito da una serie di storie che Adani divulgò lo scorso anno, lanciando il proprio tormentone basato sulla domanda retorica sul servilismo. Domanda che chiudeva diverse clip in cui magari parlava di altro, un po’ come Catone che chiosava ogni suo discorso al Senato con la formula “Carthago delenda est”, Cartagine deve essere distrutta.

L’ex calciatore con questa trovata ha voluto scagliarsi contro una narrazione che, secondo il suo punto di vista, riserva una certa indulgenza nei confronti di certe squadre, asservendosi a presunti poteri forti all’interno di un sistema dove tutti si danno di gomito. Adani, per contestualizzare, ha sempre sottolineato la sua indole poco incline al compromesso e alla rinuncia della propria libertà di pensiero e di espressione, cosa che potrebbe essere anche alla base della clamorosa rottura con Christian Vieri e la Bobo TV.

Adani ce l’ha anche con Allegri?

Tornando quindi a Genoa-Juventus, l’interpretazione più immediata delle parole dell’opinionista Rai si concentra sul fatto che la metafora del lupo fosse riferita al fatto che la squadra di Allegri non abbia ricevuto critiche ficcanti dopo il deludente pareggio. Non è detto inoltre che si celi anche una stoccata al tecnico livornese, spesso bersaglio delle frecciate di Adani e con il quale ci sono stati anche dei battibecchi in passato.

