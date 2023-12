Juventus, esplode la protesta dei tifosi: nel mirino arbitro, Allegri e Vlahovic

Il pareggio a Marassi col Genoa e il mancato sorpasso all'Inter hanno fatto infuriare i fan bianconeri, web in subbuglio e nel mirino entrano in tanti

16-12-2023 10:18

Il muso era troppo corto. Ed è andato a sbattere. La Juve non riesce a infilare l’ennesimo successo per 1-0 e si fa raggiungere dal Genoa, sprecando la chance di rimettere la testa su, davanti all’Inter. L’1-1 di Marassi riporta un po’ tutti sulla terra e fa rinascere vecchie polemiche che la striscia positiva aveva nascosto sotto il tappeto. I tifosi bianconeri sui social sono furiosi.

Juventus, non si può sempre vincere di misura

Giovedì, in conferenza stampa, Allegri aveva fatto una battuta: “L’1-0 non è per me il risultato perfetto, lo sarebbe il 3-0 per farmi stare più tranquillo ma se viene l’1-0 va bene lo stesso“. L’1-0 stava venendo anche al Ferraris ma stavolta la ciambella non è riuscita col buco. Colpa del gol di Gudmundsson ma non solo.

Per i tifosi la colpa è di Massa, del tecnico e del bomber spuntato

I fan di Madama se la prendono con l’arbitro Massa, che in Napoli-Inter aveva favorito i nerazzurri e che invece ieri ha negato un rigore netto alla Juve ed ha graziato dal rosso un genoano, ma anche con Allegri per il suo non-gioco e con Vlahovic che non segna più.

Massa nel mirino dei fan bianconeri

Il primo ad entrare nel calderone è l’arbitro: “Premesso che la Juventus ha giocato una brutta partita commettendo un’infinità di errori tecnici, senza le sviste arbitrali l’avremmo comunque sfangata. Pazienza, si guarda avanti”, oppure: “Io ormai mi chiedo cosa abbiano introdotto la tecnologia a fare se poi tanto non ci azzeccano quasi mai, o le cose restano lo stesso opinabili e interpretative” e anche: “Massa è un arbitro scarso e senza personalità quindi sono riusciti a fargli entrare in testa che con l’Inter bisogna avere 2 occhi di riguardo (1 non basta)mentre contro la Juve bisogna proprio chiuderli gli occhi” e ancora: “Onestamente, il mancato calcio di rigore entra di diritto negli errori più inspiegabili dell’epoca Var”.

Poi ci sono gli anti-Allegri che tornano a farsi sentire: “Solita Juve, solita partita… Niente di più niente di meno… Quando ci si riduce a questo nel calcio questo si ottiene… Gli episodi danno così come possono togliere… Non è calcio” e poi: “La Juve non può continuare a giocare da provinciale contro CHIUNQUE. Non c’è mezza idea di trama offensiva e spesso manca il coraggio di rischiare. No, la Juve non può giocare da provinciale contro un Genoa così” e ancora: “Il cortomuso non paga, la fortuna ti protegge Allegri ma questo è quanto accade quando ti lascia. Non si può stare con la speranza di 1 giocata, serve il GIOCO”

Che fine ha fatto Vlahovic? Tifosi bianconeri esasperati

Infine il bersaglio si sposta su Vlahovic: “Ok , Allegri lo fa giocare spalle alla porta, ok deve tornare a centrocampo per ricevere palloni, ok spesso è da solo in area. Ok,ok. Ma ormai i limiti tecnici di Vlahovic sono più che evidenti” e poi: “Vlahovic è un giocatore imbarazzante. Mandatelo a giocare in Next Gen se proprio non potete mandarlo via a calci” e infine: “Credo sia arrivato il momento di dire a Vlahovic che la panchina, al momento, è il suo posto”.