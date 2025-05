Genoa-Milan, moviola: svista dell’arbitro sul cartellino più importante, negati due rigori, Leao che sciocchezza

La prova dell’arbitro Collu a Marassi nel posticipo di A analizzata ai raggi X dal talent di Prime Calvarese, il fischietto sardo ne ha ammoniti sei

Giuseppe Collu, la scelta di Rocchi per Genoa-Milan, è uno dei fischietti più giovani nella Can A-B. Trentaquattro anni, Collu aveva già arbitrato tre gare in A, entrambe nella passata stagione; si tratta di: Verona-Monza, terminata 1-3, in favore dei brianzoli, e Monza-Genoa, finita 1-0 per i biancorossi. Al Dall’Ara il 2 novembre scorso il debutto stagionale in Bologna-Lecce, poi ha diretto Fiorentina-Genoa -Power Stadium dove è apparso troppo autoritario e Monza-Lecce (idem) bene poi in Atalanta-Udinese e Monza-Como ma come se l’è cavata il fischietto sardo a Marassi ieri sera?

I precedenti di Collu con Genoa e Milan

Per il fischietto sardo è stata la prima volta col Milan e la direzione numero tre col Genoa in un bilancio che parlava, per i rossoblù, di due sconfitte negli altrettanti precedenti. In stagione non si tratta del primo incrocio: aveva già diretto il Grifone in occasione della sfida persa al Franchi di Firenze.

L’arbitro ha ammonito 6 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Passeri con Santoro IV uomo, Gariglio al Var e Mazzoleni all’Avar, l’arbitro ha ammonito sei giocatori: 22’ Pavlovic, 27’ Thorsby, 69’ Loftus-Cheek, 82’ Leao, 84’ Gabbia, 90’+2 Joao Felix.

Genoa-Milan, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 22’ ed è per Pavlovic che entra in ritardo su Messias. Ammonito al 27’ Thorsby per un intervento su su Alex Jimenez. Era diffidato e salterà il Napoli. Al 34′ manca un giallo per Loftus-Cheek che stende Messias evitandogli una potenziale ripartenza. Al 39′ Messias si libera in area di rigore e prova il tiro. La palla rimbalza sul corpo di Pavlovic: proteste dei rossoblù per un tocco di mano. Al 56′ contatto tra Norton-Cuffy e Leao, l’attaccante va giù ma per Collu non c’è niente. Al 61′ proteste del Genoa per un contatto Vitinha-Pavlovic, ma l’arbitro lascia correre.

Al 69’ giallo per Loftus-Cheek che entra in ritardo su Thorsby. Al 70′ entrata dura di Thorsby su Joao Felix. Per Collu è fallo ma non giallo. Il centrocampista era già ammonito e ha rischiato l’espulsione. Dopo un paio di minuti Vieira decide di sostituirloAll’ 82’ ammonito Leao per un fallo su Vitinha: il portoghese era diffidato e salterà la gara col Bologna. All’84’ giallo anche per Gabbia che spende un fallo per evitare una ripartenza. Nel recupero ammonito anche Joao Felix per perdita di tempo. Genoa-Milan finisce 1-2.

La moviola di Calvarese

A fare chiarezza sui casi dubbi della gara è Giampaolo Calvarese. Il talent di Prime sul suo sito si sofferma sul mancato rosso a Thorsby e dice: “Thorsby, già ammonito, interviene fallosamente su Joao Felix. Manca il secondo cartellino: il norvegese entra sulla caviglia dell’avversario; è vero che si rende conto della pericolosità del proprio intervento e cerca di piegare la gamba (se non lo avesse fatto, sarebbe stato da rosso diretto), ma manca comunque un’ammonizione“.