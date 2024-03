Genoa-Monza, la moviola: giallo sul rigore, il Var ha visto tutto?

La prova di Feliciani a Marassi analizzata ai raggi X, il fischietto abruzzese ha ammonito due giocatori e concesso un penalty dopo on field review

10-03-2024 06:08

Non ha lesinato chances il designatore in A a Feliciani, scelto per Genoa-Monza, ottava volta in questa stagione (13esima in carriera). Rosetano doc (ma appartenente alla sezione di Teramo), arbitro di calcio classe 1991, laureato in Giurisprudenza dopo il diploma al liceo classico e imprenditore è alla sua seconda stagione in Serie A dopo la promozione nell’estate del 2022 nella CAN A e B. ma come se l’è cavata ieri a Marassi?

I precedenti di Feliciani con Genoa e Monza

I quattro precedenti coi brianzoli dicono questo: 1 vittoria (vs Empoli 2-1, Serie A 2022-23), 1 pareggio (vs Fiorentina 1-1, Serie A 2022-23) e sconfitte (Vs Rimini e Giana Erminio in Serie C). Due precedenti col Grifone: quest’anno in campionato a Empoli e la sconfitta in Coppa Italia con la Roma 1-0 del gennaio del 2023

L’arbitro ha ammonito solo due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Raspollini e D’Ascanio, con Fabbri IV uomo, Marini al Var e Valeri all’Avar, l’arbitro ha ammonito due giocatori: Sabelli ( G ), Djuric ( M ). Recupero 3′ + 5′.

Genoa-Monza, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 50’ tocco di mano di Pablo Marì su corner. Feliciani viene chiamato all’on field review e assegna un rigore dubbio, il difensore brianzolo si lamenta per una spinta. Corrette le due ammonizioni in Genoa-Monza.