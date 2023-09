Genoa-Roma, moviola: Quante proteste, dal gol annullato al mancato rosso

Numerosi casi discussi al Luigi Ferraris nel match vinto dal Grifone per 4-1, Orsato se la cava quasi sempre bene, manca solo un cartellino rosso

29-09-2023 08:10

Non avrà accolto con gioia Josè Mourinho la designazione di Orsato per Genoa-Roma di ieri sera. Antica la conflittualità tra lo Special One e l’arbitro di Schio anche se le polemiche più forti risalgono a tanti anni fa. Nel 2014, in un incrocio europeo in Slovenia, Mourinho commentò così il pareggio del suo Chelsea contro il Maribor: «Orsato? Con lui ho una lunga storia che risale ai tempi dell’Inter, ma preferisco non parlarne». Si riferiva all’anno solare 2009, quando era all’Inter e fu espulso due volte da Orsato.

La prima volta, con annesse squalifica di una giornata e multa di 15.000 euro, capitò durante una partita a San Siro contro la Fiorentina, peraltro vinta 2-0 il 15 marzo. Mourinho protestò vivacemente contro l’arbitro che lo allontanò. Mourinho fece resistenza al provvedimento e rimase a osservare il resto della partita nel tunnel, in uno spazio teoricamente proibito.

Poi il 20 settembre 2009, l’Inter incontrò di nuovo Orsato nella trasferta di Cagliari. Anche in questo caso, arrivò una vittoria (2-1). Ma Mourinho non riuscì a terminare la partita, sempre per le proteste. Storia vecchia, però. Il portoghese ha promesso di non voler più collezionare squalifiche quest’anno ma come se l’è cavata ieri Orsato?

Genoa-Roma, i precedenti con le due squadre

Per il fischietto della sezione di Schio sono 37 i precedenti in campionato con la formazione giallorossa. Un bilancio leggermente positivo: 13 vittorie, 13 pareggi e 11 sconfitte. L’ultimo match risale alla stagione scorsa (dove la Roma non ha mai vinto con Orsato, cosa che ha fatto salire a 7 la serie aperta senza vittorie), lo 0-0 contro il Bologna. L’ultima vittoria risale al 1 novembre del 2020, Roma-Fiorentina 2-0.

Sono 2 i precedenti tra Genoa e Roma in Serie A con Orsato. Il primo finì 4-3 per i padroni di casa, con la Roma avanti 3-0 che subì una rimonta che portò alle dimissioni di Ranieri. Il secondo vide una vittoria per i giallorossi, 2-4, la stagione successiva, dove fu la Roma a rimontare il match, passando da 2-0 a 2-4. 31 direzioni in A per Orsato con il Genoa, per uno score di 9 vittorie, 13 pareggi e 9 sconfitte. 93 il conto dei cartellini gialli (media di 3 a partita), con 3 espulsioni per somma di ammonizioni.

Il Genoa è la squadra a cui Orsato ha fischiato più rigori a sfavore in Serie A. Sono esattamente 6, contro i 3 concessi.

Orsato ha ammonito 7 giocatori

Coadiuvato, nel ruolo di assistenti, da Marco Scatragli e Andrea Zingarelli, con IV uomo Tremolada, Paolo Mazzoleni al Var e Paterna all’Avar in Genoa-Roma l’arbitro Orsato ha ammonito 7 giocatori, di cui tre della squadra di Mourinho: Strootman, Sabelli, Retegui, Bani (G), Mancini, Paredes, Aouar (R )

Genoa-Roma, i casi dubbi

Questi i principali casi da moviola. Al 33′ Orsato ammonisce Sabelli per proteste in seguito ad una scivolata di Pellegrini non sanzionata con il fallo. Proteste rossoblù. Al 45′ proteste giallorosse per il controllo di Retegui in occasione del goal del 2-1: check con la sala VAR per Orsato, rete confermata. Petto, la palla non viene controllata con il braccio dall’italo-argentino.

Al 53′ Lukaku segna in fuorigioco sul passaggio di Dybala: giusto annullare la rete. Al 60′ Matturro colpisce con il brasccio il tiro di Paredes: reazione per proteggere il volto, Orsato lascia correre. Infine al 74′ la Roma protesta dopo il goal del 3-1 per un contatto tra Thorsby, autore della rete sul corner dalla sinistra e Spinazzola: Orsato lo ha valutato come regolare. 45’+5′ – Mancini allaga nuovamente il braccio su Kutlu, che stavolta accentua il contatto sapendo che il suo avversario è già ammonito. Il rosso ci poteva anche stare.