Germania, Sule elenca le rivali più pericolose

Il difensore del Bayern Monaco Niklas Sule dal ritiro della Germania ha elencato le rivali più pericolose in vista di Euro 2020: “Essendo campioni del mondo in carica ovviamente la Francia è una delle favorite. Hanno una rosa molto profonda e tantissimi giocatori di classe mondiale. Allo stesso modo il Portogallo, che è campione in carica, ha una squadra molto buona”.

“La Germania? E’ sempre tra le favorite, ma capiremo a che punto siamo dopo aver giocato contro di loro”.

OMNISPORT | 02-06-2021 19:51