GF Vip: Wanda Nara costretta a fare una scelta, l'annuncio social

Non si può avere tutto e le scelte, in alcune circostanze, possono rivelarsi inevitabili. Così Wanda Nara ha deciso di accantonare temporaneamente Tiki Taka – talk show calcistico condotto da Pierluigi Pardo – per concentrarsi sul proprio ruolo di opinionista nella nuova, controversa edizione del Grande Fratello Vip.

A Wanda il compito di rianimare un format compromesso dal peso degli anni e da alcune scelte forse ardite, forse distanti da quello stesso pubblico che ne aveva decretato l’inaspettato successo delle edizioni primissime, condotte da Ilary Blasi.

Quanto desta perplessità, più che l’annuncio in sé di sospendere la propria partecipazione al talk che sta affrontando un presente assai travagliato (vedi l’uscita di Antonio Cassano dal cast e la polemica di inizio stagione riguardante proprio la presenza della Nara) è stato il modo, ovvero la risposta su Instagram in cui Wanda ha formalizzato la sua decisione, condivisa ovviamente con i vertici Mediaset.

La moglie agente di Mauro Icardi, dunque, ha optato per un annuncio social fuori da ogni previsione e privo di diplomazia com’è nel suo stile, poco incline a essere classificato in modeste categorie.

Scrive Wanda su Instagram in replica al suo follower: “No! Perché sono al GF mercoledì e venerdì, torno a tiki quando finisca GF”. Il chiarimento non sottolinea, comprensibilmente, poi la difficoltà di gestire la sua nuova vita tra Milano e Parigi, dove Icardi ha ritrovato forma fisica e quel feeling con il gol che mancava ormai all’Inter.

Sul suo rientro a Milano si è già scritto e detto molto. I rumors si susseguono senza soluzione di continuità, com’è prevedibile in questa delicata fase della stagione. Wanda, a margine della presentazione del GF Vip, aveva ammesso che le vie per Mauro sono infinite.

“Icardi? Dovrà decidere lui, non ha certezze. Vedremo dopo, più avanti. Sta facendo benissimo, è super felice a Parigi. A Parigi abbiamo una casa bellissima e ci siamo subito trovati benissimo col gruppo e la gente e abbiamo una nuova famiglia di amici. Sono molto contenta per questo, per Mauro, per la carriera e anche per noi”. Poche parole che sapranno concretizzarsi in un nuovo progetto, a tempo debito. Alla Juve, in Italia o ancora a Parigi.

VIRGILIO SPORT | 15-01-2020 11:09