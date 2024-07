Una retrocessione amara e, forse, inaspettata ha riportato il Sassuolo in Serie B. Un viaggio, quello della Serie A, lungo 11 anni dopo la promozione della stagione 2012-2013.

In quell’annata il club neroverde, allenato da Eusebio Di Francesco, ottenne una storica promozione in Serie A grazie alla vittoria sul Livorno decisa dalla rete di Simone Missiroli.

Proprio il centrocampista, orami ritiratosi, era stato uno dei protagonisti della cavalcata insieme, tra gli altri, a Boakye, Pavoletti e ad un Domenico Berardi che stava cominciando a far intravedere lampi di classe.

Il percorso di 11 anni di Serie A del club della famiglia Squinzi ha portato ad ottenere risultati storici sul campo, come la partecipazione all’Europa League dell’annata 2016-2017, e importanti traguardi a livello economico grazie ai tanti giovani messi in luce e alle plusvalenze ottenute.

Un viaggio che però in questa stagione ha portato in dote una retrocessione amara a seguito di scelte forse non in linea con la strada che il Sassuolo aveva tracciato in questi anni, in un’annata condizionato certamente anche dal grave doppio infortunio occorso a Berardi, vero e proprio trascinatore della squadra.

L’assenza di Berardi, il puntare su calciatori d’esperienza come Racic o Castillejo che non hanno portato l’apporto sperato, l’avvicendamento in panchina: una serie di scelte e situazioni che hanno guidato il club neroverde ad una retrocessione che però può rappresentare un punto di svolta e di ripartenza per il “progetto Sassuolo“.

Soprattutto grazie ai tanti giovani di proprietà, oltre a quelli già presenti in rosa, che rappresentano già un’ossatura importante su cui ricostruire.